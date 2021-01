Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów nie gubią sierści. Sprawdź [27.01.2021]

Przyjęło się mówić, że psy z włosami nie linieją, jednak nie jest to do końca prawda. Psy bez sierści są po prostu nagie, natomiast pozostałe mają sierść, która może składać się z dwóch elementów: włosa okrywowego i podszerstka. Psy z włosami to potoczna nazwa dla ras, których szata składa się tylko z jednej warstwy i brakuje w niej podszerstka.

Choć ludzi uczula psi naskórek, to mało kto lubi sprzątać nadmiar sierści, którą gubi pupil. Nie trzeba jednak rezygnować z posiadania psa, by pozbyć się problemu linienia!

dog niemiecki,

owczarek niemiecki,

labrador,

husky,

doberman.

Zawsze trzeba jednak pamiętać o regularnym dbaniu o sierść psa: szczotkowanie i kąpiele to podstawa. Zwłaszcza psy z włosami, które nie linieją muszą być często wyczesywane - to jedyny sposób, by sierść się nie kołtuniła i by usunąć z niej martwe włosy, które wypadły.