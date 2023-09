Technik gazownictwa – perspektywy zawodowe, zarobki i najważniejsze informacje. Sprawdź, czy warto zostać technikiem gazownictwa

Technik gazownictwa – czy warto?

Technik informatyk oraz technik programista to obecnie najchętniej wybierane kierunki w szkołach technicznych. Trudno się temu dziwić. Branża IT potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie…

Kształcenie zawodowe w Polsce

Jak wygląda szkolnictwo zawodowe i branżowe w Polsce? Ósmoklasiści, zastanawiający się nad taką ścieżką powinni wiedzieć, że mają do wyboru dwie opcje:

W szkolnictwie zawodowym uczniowie mają do wyboru różne kwalifikacje. Wśród najpopularniejszych w tym roku – jak wskazało Ministerstwo Edukacji i Nauki – były m.in. technik informatyk, technik logistyk czy technik żywienia i usług gastronomicznych.

Podstawowe informacje na temat profesji technik gazownictwa

Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa realizowane jest w 5-letnim technikum, a od roku szkolnego 2021/2022 także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.28. i BUD.29. Uprawnienia do pracy można uzyskać po zdaniu egzaminu zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Technik gazownictwa na co dzień zajmuje się prowadzeniem prac związanych z budową, modernizacją oraz eksploatacją instalacji i sieci gazowych. Do jego zadań należy przeprowadzanie remontów sieci i instalacji gazowych, a także – w przypadku awarii – zlokalizowanie problemu i usunięcie go.

Jeżeli chodzi o karierę technika gazownictwa, to po ukończeniu nauki w tym zawodzie można pracować m.in. w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, jednostkach nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych i grzewczych, ale także zdecydować się na własną działalność. Możliwości jest więc wiele.