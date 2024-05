TEMAT TYGODNIA | Poznaj miejsca przyjazne dzieciom

Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu W Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym najważniejsze są relacje, ponieważ to one stwarzają idealną atmosferę do zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego. Ważne dla nas nie są stopnie, ale oceny opisowe. Podczas indywidualnej rozmowy wskazujemy słabe i mocne strony ucznia. Pracujemy w małych grupach, dlatego nasza praca jest efektywna, a uczniowie aktywnie uczestniczą zajęciach. W naszej szkole każdy uczeń otrzymuje świadectwo nie tylko z czerwonym paskiem, ale również z dodatkowym, kolorowym, którym chcemy podkreślić i nagrodzić jego indywidualne predyspozycje.

Alpaka Cafe Alpakarnia Poczesna to nie tylko alpaki, ale również ponad 20 innych gatunków zwierząt: zebry, kangury, wielbłądy, lemury, surykatki, flamingi, kapibara, papugi i inne. Jesteśmy największą alpakarnia w Polsce prawie 100 alpak w całej gamie kolorystycznej. Na terenie alpakarni oddany jest w tym roku nowy plac zabaw: park linowy, poduszka do skakania oraz inne elementy zabawowe. Na miejscu jest kafejka z pysznymi lodami i ciastami. Jesteśmy otwarci codziennie od 10 do 19 bez wcześniejszej rezerwacji.

Madzik Place Kindergarten Dobre przedszkole to takie, które komponuje swoją ofertę elastycznie podchodząc do potrzeb dzieci, wymogów przyszłości i oczekiwań rodziców. Madzik Place Kindergarten to doskonały wybór - przybliża dzieciom świat, rozwija w nich kreatywność, umiejętność szukania rozwiązań, budowania dobrych relacji, umożliwia kontakt z przyrodą i tradycją, ale też z innowacjami – jak na przykład Brainy Abacus, unikatowy licencjonowany kurs arytmetyki mentalnej, „siłownia dla mózgu”. Oferowana przez nasze przedszkole nauka języków - angielskiego, ale też niemieckiego, francuskiego, włoskiego, kontakt z muzyką - w postaci zajęć rytmicznych, muzycznych, odwiedzin i wizyt w filharmonii, NOSPR, kontakt ze sztuką podczas zajęć artystycznych i wizyt w muzeach, budzenie zamiłowania do literatury i czytelnictwa w ogóle, realizowany przez własną bibliotekę przedszkolną, a także we współpracy z oddziałem Miejskiej Biblioteki Publicznej, budzenie świadomości na temat zdrowia i zdrowego odżywiania – w realizowanych programach prozdrowotnych i zdrowe żywienie, uwrażliwianie na bodźce i wyciszenie podczas zajęć z jogi i mindfulness, lepsze rozumienie siebie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka - w psychologicznym podejściu przedszkola do wychowania, dogoterapia, robotyka i programowanie, wycieczki i wyjazdy do ciekawych miejsc - to wszystko, realizowane w małych, 10-15-osobowych grupach sprawia, że „nasze” dzieci są doskonale przygotowane do funkcjonowania w szkole. Madzik Place Kindergarten jest miejscem przyjaznym dzieciom także poza godzinami przedszkolnymi – oferuje możliwość atrakcyjnego spędzania czasu popołudniami, przyjścia "do przedszkola” także w soboty, zorganizowania tu urodzin, czy innej uroczystości, posiada własną bawialnię.

Pracownia artystyczna WIKI Odkryj magiczny świat sztuki w naszej pracowni artystycznej WIKI przyjaznej dzieciom! Zapraszamy dzieci na niezapomnianą podróż pełną kolorów, wyobraźni i kreatywności. Nasze warsztaty to nie tylko zabawa, to także rozwijanie umiejętności twórczych i społecznych w przyjaznej atmosferze. Dajemy dzieciom przestrzeń do wyrażania siebie, eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami oraz budowania relacji z innymi małymi artystami. Tworzymy również dzieła z włóczki na szydełku. Dołącz do naszej twórczej rodziny i zainspiruj się sztuką już dziś!

Owady i spółka - wystawa przyrodnicza Największa na śląsku wystawa zwierząt bezkręgowych zaprasza! Co u nas zobaczysz? Ponad 100 gatunków zwierząt w tym, pająki, skorpiony, patyczaki, straszyki, modliszki, mrówki, ślimaki, chrząszcze, krocionogi i inne. Nie jesteśmy zwykłą wystawą. Podczas zwiedzania gwarantujemy opiekę edukatora, który chętnie opowie wiele ciekawostek o życiu tych zwierząt, co więcej, niektóre z nich pokaże z bliska a nawet poda na rękę (i to wszystko w cenie biletu!). Służymy pomocą także w przypadku rozpoczynania hodowli bezkręgowców, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Doskonałym pomysłem na odwiedziny naszej wystawy będzie dojazd pociągiem, jesteśmy zlokalizowani 15 minut spacerem od stacji Bielsko-Biała Główna. Odwiedziny u nas można połączyć z innym atrakcjami Bielska jak choćby szklak pomników postaci z bajek czy zamek Sułkowskich, które są tuż obok. Bielsko-Biała, Wzgórze 18.

Przedszkole Kreatywka

„Kreatywka” to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic. Miejsce gdzie dzieci będą uczyć się kreatywności, współpracy w grupie, radzenia z emocjami, miejsce gdzie będą rozwijały swoje zainteresowania i z którego nie będą chciały wychodzić. Duże, przestronne i wyposażone w najnowocześniejsze materiały dydaktyczne sale zapewniają miejsce do nauki, zabawy i wypoczynku.Naszym atutem są małe grupy liczące od 15 do 18 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Kim będzie Twoje dziecko, gdy dorośnie? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Według naukowców większość zawodów, które będą wykonywane przez dzieci obecnie rozpoczynające edukację, aktualnie jeszcze nie istnieje. Nieważne, czy będzie to znany współcześnie zawód, czy też nie – w naszym przedszkolu dziecko rozwinie kompetencje, dzięki którym będzie odważnie i mądrze poruszało się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Języki (nie)obce W przedszkolu Kreatywka dzieci uczą się poprzez uczą się poprzez zabawę dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W ofercie Kreatywki znajdują się m. in.: język angielski z robotem EMYSem, język hiszpański, kodowanie z Photonem czy programowanie ze Scottie Go!

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las

Rekrutacja na rok aktualny. „Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych." - Maria Montessori. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu dziecka. Jego przebieg ma decydujące znaczenie dla kolejnych lat życia. To właśnie u dzieci w wieku 2,5–6 lat występują okresy szczególnej wrażliwości na różnego rodzaju bodźce. Są to etapy rozwojowe ekstremalnej chłonności umysłu podczas uczenia się i nabywania konkretnych kompetencji. To właśnie w tym wieku dziecko rozwija się najintensywniej pod względem fizycznym, społecznym, emocjonalnym. Dlatego wybór przedszkola jest kluczowy dla jego dalszego rozwoju. Celem przedszkola Stumilowy Las jest osiągnięcie wysokiego poziomu gotowości szkolnej dziecka poprzez realizację podstawy programowej bazując na kanwie Planu Daltońskiego. Działanie to pozwala nam na dostosowaniu tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, wdraża dziecko do polegania na sobie, pobudza inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu. Dzieci uczą się poprzez zabawę, wykonywanie tzw. „zadań daltońskich, udział w projektach badawczych, zajęciach dodatkowych, licznych przedstawieniach teatralnych. Uczymy nasze dzieci tzw. „kompetencji przyszłości” czyli : współpracy nie rywalizacji , samodzielności i wiary we własne umiejętności oraz poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania.