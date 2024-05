TEMAT TYGODNIA | Przysmaki Śląska: odkryj tradycyjne smaki regionu

Pizzeria Radełko

W naszym menu znajdą Państwo pizze w 20 różnych smakach i 3 rozmiarach. Pizze przyrządzamy na dwóch rodzajach ciasta do wyboru cienkie lub tradycyjne. Polecamy również świeże sałatki, pyszne makarony oraz unikatowe przystawki. Zapraszamy do naszego lokalu oraz do ogródka letniego, jak również zachęcamy do składania zamówień telefonicznie z dostawą do domu. Dostawę realizujemy na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz części Będzina.

Minka Cafe

Minka cafe to miejsce stworzone głównie z myślą o rodzinach, ale z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie! Przestronny kącik zabaw bez wątpienia zachwyci dzieci, jak również ich rodziców, którzy będą mieli możliwość relaksu przy kawie i deserze, w czasie gdy dzieci oddadzą się beztroskiej zabawie. Korzystanie z naszej bawialni jest darmowe. Minka łączy w sobie kawiarnię oraz bistro - serwujemy pyszną, aromatyczną kawę oraz wyśmienite, domowe ciasta, które tworzymy na miejscu, w menu mamy śniadania oraz lunche. Gotujemy i pieczemy z pasją, z wykorzystaniem najlepszej jakości produktów od sprawdzonych lokalnych dostawców. W mince zjecie m.in. jajecznicę, omleta, kanapki, owsiankę, zupę, makarony, ręcznie lepione gnocchi, naleśniki oraz sałatki. W karcie znajdziecie także opcje wegańskie oraz bezglutenowe. Zapraszamy każdego! Jeśli lubisz dobrą kawę, pyszne desery, chcesz zrelaksować się przy gorącej herbacie lub orzeźwiającej lemoniadzie, zjeść pożywne i zdrowe śniadanie lub obiad - to miejsce dla Ciebie :) Wasi czworonożni przyjaciele także są mile widziani! Do zobaczenia :)

Wyrób Pierogów Tradycyjnych Trzy Kruki

W Cieszynie działa Wyrób pierogów tradycyjnych "TRZY KRUKI", prowadzony przez Panią Mirosławę, która od półtora roku zachwyca lokalnych smakoszy. Pierogi są tworzone od podstaw, a bogactwo smaków i różnorodność dań, takich jak krokiety, pasztety i kanapki, zaspokajają nawet najbardziej wymagające podniebienia. Pani Mirosława wkłada całe serce w swoje kulinarne dzieła, dbając, aby każdy klient poczuł "niebo w gębie". Miejsce specjalizuje się także w przygotowaniu powyższych potraw na uroczystości, gwarantując każdemu niezapomniane doznania kulinarne. Nie czekaj, odwiedź stronę Pani Mirosławy i rozkoszuj się pysznymi wyrobami!