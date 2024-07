TEMAT TYGODNIA | Wakacje na Śląsku 2024: gdzie warto spędzić czas

Jedyne, co musisz ze sobą zabrać, to wygodne ubranie, buty, krem z filtrem i przede wszystkim wyśmienity humor!

Pagajos posiada bogatą ofertę dostosowaną do osób w każdym wieku. Zapewni Ci maksimum radości, płynącej z aktywności, jaką są spływy kajakowe wzdłuż śląskich rzek. Zachwyci możliwością spędzania wolnego czasu na wodzie i kontaktu z naturą. Pamiętaj, że aby skorzystać z oferty wypożyczalni nie musisz posiadać odpowiedniego sprzętu lub specjalistycznego stroju. Na miejscu zaopatrzysz się we wszystko, czego potrzebujesz: wiosła, kamizelkę asekuracyjną i kajak.

Dla tych, którzy nie lubią siedzieć w domu i chcą aktywnie spędzać czas wolny, Spływy Kajakowe Werwa Group przygotowały świetną propozycję! Firma oferuje wypożyczenie kajaków na spływy kajakowe Odrą (trasy od Raciborza do Turza) i Rudą (od Rybnika do Kuźni Raciborskiej). Mniejszym grupom oraz parom proponuje dołączenie do spływów, które organizowane są w każdą sobotę, oraz niedzielę, od maja do września.

3. Alpakarnia Poczesna

A może poszukujesz miejsca, gdzie miło spędzisz sam z rodziną? Alpakarnia Poczesna to nie tylko alpaki, ale również ponad 20 innych gatunków zwierząt: zebry, kangury, wielbłądy, lemury, surykatki, flamingi, kapibara, papugi i inne. To największa alpakarnia w Polsce. Mieszka tu prawie 100 alpak w całej gamie kolorystycznej. W tym roku na terenie alpakarnii został oddany do użytku nowy plac zabaw, a w nim: park linowy, poduszka do skakania oraz inne elementy zabawowe. To doskonała okazja, „do szaleństw” na świeżym powietrzu. Na miejscu goście mogą zrelaksować się w kafejce z lodami i ciastkami. Alpakarnia Poczesna jest otwarta codziennie, w godzinach 10:00 – 19:00 bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsc.