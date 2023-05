Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z polskiego 2023. Wiemy, jaki był temat rozprawki i opowiadania. Co pojawiło się na egzaminie?

Tematy rozprawki i opowiadania na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty już trwa. Na pierwszy ogień poszedł język polski . Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, dotyczącymi lektury obowiązkowej. Z relacji zdających wynika, że była to „Balladyna” Słowackiego. Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi 2023 w tym roku uczniowie w ostatnim zadaniu musieli napisać wypracowanie. Do wyboru mieli wypowiedź pisemną o charakterze twórczym ( opowiadanie ) lub odtwórczym (rozprawka).

Opinie uczniów po egzaminie ósmoklasisty z polskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 trwa. Jaki przedmiot będzie następny?

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Egzamin ósmoklasisty trwa w terminie 23-25 maja 2023 roku. Osoby, które z ważnych powodów nie mogą przystąpić do testu, mają szansę napisać go w terminie dodatkowym, czyli 12-14 czerwca. Przypominamy, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty nie obowiązuje tzw. próg zdawalności. Oznacza to, że każdy uczeń, który przystąpi do egzaminu, go zda. Punkty mają jednak znaczenie w kontekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.