Ten objaw COVID-19 występuje często, a niewiele osób o nim wie

Wiele osób podejrzewających u siebie COVID-19 zwraca uwagę na objawy takie jak gorączka, kaszel, ból głowy czy ból mięśni. Niewiele jednak z nich zauważa ból pleców, który według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) występuje aż u 15 proc. osób zakażonych koronawirusem. Ból pleców może być wczesnym objawem COVID-19 , który pomoże w zdiagnozowaniu choroby, ale może również utrzymywać się już po wyleczeniu jako jeden z długotrwałych objawów COVID-19 .

Ból pleców to jeden objawów COVID-19

W lutym 2020 r. WHO analizując dane 56 tys. osób zakażonych koronawirusem w Chinach odkryło, że u 15 proc. z nich występował ból pleców. Objaw ten jednak zwykle jest pomijany i nie wymieniany wśród głównych objawów COVID-19. Nie należy go jednak lekceważyć, ponieważ może stanowić istotny wskaźnik zakażenia i skłonić do przeprowadzenia testu na koronawirusa.