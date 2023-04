Też tak robisz? Zobacz jaki możesz dostać mandat

Według danych Komendy Głównej Policji, na jakie powołuje się "Rzeczpospolita" w tym roku policjanci ujawnili już 2 265 osób, które przechodziły przez jezdnię, pasy lub torowisko, jednocześnie korzystając z telefonu.

"W ubiegłym roku policjanci przyłapali na tym 4112 z nich, obecny zapowiada się gorzej – od stycznia do połowy kwietnia takich osób ujawniono 2265 – to o niemal 100 procent więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego, kiedy było ich 1152. Średnio miesięcznie w zeszłym roku łapanych było 342 pieszych +zapatrzonych w komórki+, w tym – już blisko 650. To wierzchołek góry lodowej, bo – jak przyznają sami policjanci – wyłapywane są jedynie najbardziej jaskrawe przypadki" - czytamy.