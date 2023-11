To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków

Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

Kody do smartfona. Co to takiego?

Kody do telefonów z Androidem to nic innego jak kombinacje odpowiednio wpisywanych znaków, dzięki którym możesz odblokować ukryte funkcje swojego telefonu. Kody do telefonów można podzielić na dwie grupy: kody MMI (Man-Machine-Interface),

kody USSD. Kody MMI to te, w których użyte są te dwa symbole: gwiazdki (*) oraz kratki (#). Za pomocą kodów USSD możesz wysyłać informacje lub żądania poza swój telefon. W ten sposób u operatorów sieci m.in. sprawdzano ilość środków na telefonicznym koncie (w telefonach na kartę).

Po co używać tajnych kodów w telefonie?

Przede wszystkim są potrzebne do uzyskania odstępu do ukrytych funkcji, które zostały schowane dla zwykłego użytkownika telefonu. Po co? Bo są mu niepotrzebne, gdy telefon działa poprawnie.

Kody mają pomóc serwisantom albo twórcom aplikacji na telefony, by dotrzeć do narzędzi diagnostycznych, szczegółowych informacji lub ukrytego menu. Dostać się można do nich, wpisując odpowiedni kod. I zrobić to może każdy użytkownik, nawet niedysponujący szczegółową wiedzą techniczną o systemie Android. UWAGA! Wszelkie kody wpisujemy na własną odpowiedzialność. Niewłaściwe ich użycie może doprowadzić np. do utraty gwarancji, a w niektórych przypadkach także do zepsucia smartfona. ZOBACZ TEŻ: Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać!

Jak uruchomić tajny kod w telefonie?

To dość proste, bo musisz uruchomić swój telefon i odblokować go. Potem przechodzić do klawiatury - tej, w której wpisujesz numer telefonu, gdy chcesz zadzwonić na numer, którego nie masz w swojej książce telefonicznej.

Kod wpisujesz bezpośrednio na ekranie.

Czy kody zadziałają w moim smartfonie?

Jest takie prawdopodobieństwo, że któryś z kodów nie będzie działał na wybranych typach telefonów. Jeśli któryś nie zadziała, nie martw się, że coś jest nie tak z twoim smartfonem. Po prostu, ten konkretny model nie obsługuje wybranego kodu.

Kody do smartfonów - dla programistów: 9900*## – zrzut systemowy,

##778 potem naciśnij "zadzwoń" – wyświetla menu EPST telefonu.

Oto tajne kody do telefonów. Warto je włączyć?

Warto spróbować skorzystać z kodów, bo dzięki nim możesz mieć dostęp do niesamowitych funkcji swojego telefonu. Przejdź do naszej galerii i odszukaj kod do smartfona. Wystarczy je skopiować i wkleić do swojego telefonu:

