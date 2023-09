TOP 5. Najbardziej ekonomiczne samochody używane

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł.

„Obserwujemy, że klienci zastanawiają się, czy dany samochód jest dla nich odpowiedni, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię zużycia paliwa. W związku z tym, coraz częściej wybierają podstawowe i bardziej ekonomiczne auta, także te z wyższej półki. Na przykład wśród samochodów z Grupy Volkswagen obecnie najbardziej poszukiwane są te z silnikami 1.6 TDi, a także samochody takie, jak Skoda Superb czy Volkswagen Passat. Nawet osoby, dla których elektromobilność była do tej pory bardziej fanaberią, coraz bardziej interesują się samochodami hybrydowymi i elektrycznymi, ponieważ ich eksploatacja jest w obecnej sytuacji korzystniejsza ekonomicznie“ – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

1. Skoda Octavia III

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł. AAA Auto Czeski bestseller nawet nie musi być w wersji kombi, ponieważ sedan ma zawrotną pojemność bagażnika wynoszącą 600 litrów. Idealnymi, oszczędnymi silnikami są turbodiesel 2.0 TDI lub 1.6 TDI, oba o mocy 85 kW, których zużycie paliwa wynosi tyle samo 4,1 l / 100 km. Obecnie w ofercie AAA AUTO można znaleźć prawie 300 modeli, w cenie do 66 000 zł.

2. Hyundai i30 kombi

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł. AAA Auto Największy konkurent Škody także oferuje bardzo ekonomiczne silniki – benzynowy 1.0 T-GDI spalający od 4,9 do 5,4 litra oraz turbodiesel 1,6 CRDi, spalający od 3,9 do 4,5 l / 100 km. Bagażnik z łatwością mieści 602 l bagażu. Oferta i30 w AAA AUTO jest również szeroka: 114 sztuk w określonym limicie cenowym, przy czym większość (88 sztuk) to auta benzynowe.

3. Citroën Berlingo

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł. AAA Auto Rekordzista przestrzeni z 675 litrami w bagażniku, który ma oszczędne silniki wysokoprężne 1,5 i 1,6 BlueHDI. W cenie do 66 000 zł można znaleźć raczej starszą wersję z silnikiem 1.6, z większym przebiegiem. Producent podaje zużycie na poziomie 4,3 l / 100 km, ale realne zużycie jest na poziomie około 5 l / 100 km, co jest znakomite, jak na tak duży samochód. Obecnie można znaleźć w AAA AUTO 36 modeli Berlingo z silnikami diesla, ale do wyboru jest także 5 modeli siostrzanego Peugeota Riftera i trzy Ople Combo.

4. Dacia Duster / Dokker

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł. AAA Auto Duster reprezentuje samochody zasilane LPG – zużycie paliwa przez silnik 1.0 TCe 74 kW to 7,5 litra, ale w przypadku zasilania gazem mamy niecałe 4 l / 100 km, a co za tym idzie Duster należy do najbardziej ekonomicznych pojazdów. Poza tym jest idealny dla tych, którzy muszą pokonywać gorszej jakości drogi i mimo, że w cenie do 66 000 zł nie dostaniemy napędu 4x4, to 20 cm prześwit jest bardzo przydatny, jak w rzypadku wielu pojazdów terenowych. Bagażnik o pojemności 478 l wyraźnie spełnia kryteria. Obecnie w ofercie AAA AUTO jest 14 Dacii Duster zasilanych LPG, a także 4 przestronne Dokkery kombi z imponującym bagażnikiem o pojemności 800 l.

5. Hybryda Kia Niro / Hybryda Toyota Auris

Eksperci AAA AUTO przygotowali zestawienie TOP 5 najlepszych samochodów używanych, które łączą najniższe możliwe zużycie paliwa według producenta, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i kosztują około 66 000 zł. AAA Auto Na koniec mamy wskazówkę dla tych, którzy chcą iść z duchem czasu i jeździć samochodem hybrydowym – oszczędności będą odczuwalne szczególnie w mieście. Choć ceny hybryd nie spadają, czasami pojawia się jedna w cenie do 66 000 zł. W AAA AUTO obecnie można kupić 35 „pełnych hybryd” (nie mylić z łagodnymi hybrydami), głównie są to wersje Toyoty Auris, których nie możemy uwzględnić w niniejszym zestawieniu ze względu na mniejszy bagażnik. Bardzo dobrą wskazówką jest jednak hybrydowa wersja Kia Niro, która spala 4,4 l / 100 km – takie też znajdziemy w ofercie AAA AUTO. Mimo, że nie jest to kombi, pojemność bagażnika przekracza limit 450 l ładunku.

Ostróda gościła najlepszych motocrossów w Polsce