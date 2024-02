TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta hybrydowe HEV na naszym rynku. Cz. 3

Zużycie paliwa to bardzo ważny parametr, który nabywcy lub użytkownicy samochodów biorą pod uwagę wybierając markę, model i wersję pojazdu. Jest to także najważniejszy czynnik wchodzący w skład wszystkich kosztów eksploatacyjnych samochodu. Dlatego też w pierwszej kolejności wielu kierowców przygląda się właśnie wielkości zużycia paliwa. Postanowiliśmy i my sprawdzić, które auta spośród modeli hybrydowych HEV na naszym rynku cieszą się najmniejszym i najwyższym zużyciem benzyny.

By przyjrzeć się i porównać wszystkie auta musieliśmy oprzeć się na ich wynikach katalogowych zużycia paliwa podawanych przez ich producentów, a wyliczonych zgodnie z obowiązującym standardem pomiaru zużycia energii WLTP.

WLTP to skrót od zwrotu Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure i jest to standard obowiązujący producentów samochodów o dmc do 3,5 tony od września 2017 roku. Choć nie jest on pozbawiony pewnym mankamentów, to jednak dziś trudniej o bardziej rzetelną i obiektywną ocenę zużycia paliwa czy energii, niż właśnie test WLTP.