TOP 7 najciekawszych profili kulinarnych na TikToku. Te konta warto śledzić

Najciekawsze profile kulinarne na TikToku

TikTok to niezwykle popularna aplikacja na urządzenia mobilne, na której prezentowane są krótkie filmiki o różnej tematyce. W 2021 portal Cloudflare umieścił TikToka w rankingu domen wyżej od Google'a i Facebooka, z wynikiem ponad 1 mld użytkowników. Nic dziwnego zatem, że blogerzy coraz chętniej dzielą się tam swoimi treściami, m.in. przepisami i poradami kulinarnymi.

Twórcy kulinarni na TikToku wyróżniają się indywidualnym stylem, który prezentują w kilkuminutowym nagraniu. Jedni pokazują proste przepisy, inni porady zmieniające sposób gotowania, a jeszcze inni potrafią zaskoczyć pomysłem na pełnowartościowe danie. Niektóre konta stawiają na stonowaną kolorystykę i pastelowe barwy, inne na szybki montaż, mnóstwo kolorów i dźwięków „atakujących” widza. Jedno jest pewne - każdy obserwator znajdzie na TikToku twórcę odpowiadającego jego gustom i potrzebom. Zebraliśmy dla was 7 popularnych i ciekawych kont dotyczących jedzenia i gotowania.

1. Lena Gryszko

Lena Gryszko mieszka w Warszawie. Była jedną z pierwszych blogerek w Polsce, która zaczęła publikować przepisy na TikToku. Najpierw był tradycyjny blog i posty w mediach społecznościowych. Jednak to TikTok przyczynił się do wybuchu jej popularności w sieci. Aktualnie konto Leny obserwuje blisko 480 tysięcy osób. Tiktokerka stawia na proste przepisy, które prezentuje na filmikach w jasnych, stonowanych barwach i omawia je ciepłym, spokojnym głosem. Wśród przepisów proponowanych przez Lenę Gryszko jest m.in.:

2. Wszamto

Paula Bonowicz-Golec pochodzi z Krakowa. Na profilu Wszamto pokazuje swoje przepisy w barwny sposób. Obecnie ma ponad 380 tysięcy obserwujących. Profil wypełniony jest patentami na łatwe przekąski i wykorzystującymi różnorodne triki kulinarne. Jej przepisy można określić jako comfort food, czyli jedzenie na pocieszenie. Proponowane przez tiktokerkę dania są zazwyczaj kaloryczne, słodkie i kremowe. Chętnie też używa się do nich dużych ilości startego sera.

3. Coocharz

Kuba to kulinarny tiktoker, który zgromadził już ponad 180 tysięcy osób, obserwujących, jak gotuje. Jego przepisy są łatwe i mogą inspirować do gotowania szczególnie osoby z młodego pokolenia. Na swoim profilu pokazuje przede wszystkim dania kuchni włoskiej i amerykańskiej. Przekonuje też, że zrobienie własnych pikli z ogórka do hamburgerów może być banalnie proste.