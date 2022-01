Tradycyjne polowanie na trufle wpisane na listę UNESCO. Co jeszcze tam znajdziemy?

Na liście UNESCO znajdziemy również zwyczaje i umiejętności z całego świata związane z jedzeniem i gotowaniem, np. wytwarzanie chlebka lawasz w Albanii, praktykowanie diety śródziemnomorskiej w regionie Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Maroka, Grecji, Cypru i Chorwacji czy belgijską kulturę piwną. Tym razem trafiły na nią również polowania na trufle we Włoszech.

Ważne, by były uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Tradycje, zwyczaje, rytuały, obrzędy lub konkretne umiejętności i rzemiosła są przekazywane z pokolenia na pokolenie i kultywowane. Dzięki wpisaniu na stałe na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zostają wyróżnione, docenione, ale zyskują też ochronę.

Według Konwencji UNESCO, której tekst został przyjęty w 2003 r., dziedzictwo niematerialne to:

Włoskie polowanie na trufle uznane przez UNESCO

Zgłoszenie kandydatury określono jako „Polowanie i wydobycie trufli we Włoszech, tradycyjna wiedza i praktyka”. Komisja UNESCO podkreśliła, że truflarze szanują równowagę ekologiczną, doceniają różnorodność leśnej przyrody, a także zapewniają sezonową regenerację różnych gatunków trufli. Zauważono, że praktyka polowań na trufle buduje tożsamość kulturową grupy i ma wymiar wspólnotowy. Doceniono fakt, że wiedza na temat zbierania tych grzybów przekazywana była ustnie, z pokolenia na pokolenie, m.in. dzięki bajkom i anegdotom. Obecnie praktyka polowania na trufle kultywowana jest głównie na wsiach Półwyspu Apenińskiego.

Włoscy truflarze

Truflarze to osoby, które zajmują się zbieraniem trufli. Nazywa się to również polowaniem, gdyż wymaga wyjątkowej cierpliwości, wiedzy i spostrzegawczości. Czarne i białe trufle rosną pod ziemią w ściółce leśnej. Dawniej podczas łowów pomagały wyszkolone świnie, z czasem zamieniono je na psy. We Włoszech znajduje się aż 45. Krajowych Federacji Włoskich Stowarzyszeń Trufli.