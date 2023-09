Trudny wybór po szkole podstawowej. Ogólniak, technikum czy zawodówka? Co wybrać i czym się przy tym kierować? 

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Nie jest to prosty wybór, ponieważ istnieją trzy możliwości: liceum ogólnokształcące, technikum lub szkoła branżowa. Jak podjąć decyzję? Kto powinien iść do ogólniaka, a kiedy lepiej zająć się zdobywaniem zawodu? Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze szkoły średniej.

Dla kogo liceum ogólnokształcące?

Liceum ogólnokształcące, jak sama nazwa wskazuje, przekazuje wiedzę ogólną. Uczeń po skończeniu tego rodzaju szkoły średniej przystępuje do matury i po zdanym egzaminie może kontunyować naukę na studiach. W liceum ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru różne profile klas. Są to między innymi: Klasa matematyczno-fizyczna lub matematyczno-informatyczna: rozszerzone są przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, informatyka. To profil dobry dla osób, które mają umysł ścisły i chcą kontynuować naukę na uczelniach politechnicznych;

Klasa biologiczno-chemiczna: tutaj możemy spodziewać się rozszerzonej biologii, chemii, czasem fizyki. To kierunek dobry dla osób, które swoją przyszłosć wiążą z medycyną.

Klasa humanistyczna: to klasa z rozszerzonym polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie. Ten profil przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości chciałby studiować kierunki filologiczne, filozoficzne, historyczne, społeczne.

Klasa językowa: tutaj znajdziemy rozszerzone języki obce, różne w zależności od konkretnej szkoły. Kierunek idealny dla osób, które lubią uczyć się języków i chciałby w przyszłości studiować kierunki filologiczne.

Klasa mundurowa lub wojskowa: to klasa dla osób, które dobrze czują się uprawiając sport i w przyszłości chciałby pracować w policji, wojsku czy straży.

Uczeń w liceum ogólnokształcącym jest przygotowywany do matury i posiada wykształcenie średnie. Ma wiedzę ogólną i nie ma wyuczonego zawodu. Może podjąć naukę w szkole policealnej lub na studiach. Kto powinien iść do liceum ogólnokształcącego?

Liceum ogólnokształcące będzie dobre dla osób, które chcą wykonywać zawody, do których niezbędne jest ukończenie studiów: np. lekarz, nauczyciel, prawnik. To miejsce dobre również dla osób, które nie mają jeszcze konkretnych planów zawodowych i potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji, planują również dalszą naukę.

Technikum – komu się przyda?

Nauka w technikum trwa 5 lat. Absolwenci mogą zdawać egzamin zawodowy i uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz zdać maturę, a następnie iść na studia, do szkoły policealnej lub rozpocząć karierę zawodową.

Do technikum kierować powinny się osoby, które wiedzą, jaki zawód chciałby wykonywać w przyszłości, planują zdać maturę i chcą mieć otwartą drogę na studia.

Najpopularniejsze kierunki w technikum to: Technik informatyk;

Technik logistyk;

Technik żywienia i usług gastronomicznych;

Technik ekonomista;

Mechanik pojazdów samochodowych;

Technik usług kosmetycznych;

Technik hotelarstwa;

Technik administracji;

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kucharz. Powstaje coraz więcej nowych kierunków, w których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje takie jak: fotografia, robotyka, fryzjerstwo, grafika komputerowa. Dla uczniów technikum przewidziane są praktyki zawodowe, dzięki którym przekonają się, jak wybrany przez nich zawód wygląda od strony praktycznej oraz zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe.

Jak wygląda nauka w szkole branżowej?

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia również można zdobyć kwalifikacje zawodowe. Nauka w takiej szkole trwa 3 lata. Uczniowie, którzy po tym czasie decydują się na dalszą edukację, mogą pójść do 2-letniej szkoły branżowej II stopnia, uzyskując tytuł technika i zdając maturę, co otwiera im drogę na uczelnie wyższe.

Szkoły zawodowe nie cieszą się dobrą opinią, a osoby, które chcą do nich uczęszczać martwią się, że będą źle oceniane w środowisku. Jest to bardzo krzywdzące, ponieważ w Polsce brakuje fachowców, specjalistów w konkretnych dziedzinach, dla których stworzone są szkoły branżowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą rozpocząć karierę zawodową i dalej się kształcić. W szkołach branżowych nacisk kładzie się głównie na naukę zawodu, uczniowie biorą udział w zajęciach praktycznych, odbywają praktyki zawodowe. Duża krótsza droga do wykonywania wybranego zawodu z pewnością jest zaletą tego typu szkoły. Jeżeli komuś zależy na szybkim usamodzielnieniu się i otrzymaniu dobrze płatnej pracy, to szkoła branżowa jest bardzo dobrym wyborem.

Czym kierować się przy wyborze szkoły średniej?

Warto posłuchać głosów życzliwych osób i dowiedzieć się, jakie mają zdanie na temat każdej z opcji. Najważniejsze jest jednak, by dopasować szkołę do swoich preferencji i możliwości. Wybór szkoły średniej to trudna i ważna decyzja, ale nie ostateczna.

Jeśli ktoś nie planuje iść na studia i chciałby szybko rozpocząć pracę zawodową, to warto wybrać szkołę, która to umożliwia. Podobnie w przypadku, gdy ktoś nie wie, jaki dokładnie zawód chciałby wykonywać lub marzy o pracy, do której potrzebne jest wykształcenie wyższe - w takim wypadku nie warto przedłużać o rok nauki w technikum, lecz iść do liceum ogólnokształcącego i tam rozpocząć przygotowania do matury i studiów. Przy wyborze szkoły średniej warto wziąć pod uwagę również takie rzeczy jak: odległość od domu,

sposoby dojazdu,

opinie uczniów i absolwentów,

zajęcia dodatkowe oferowane przez placówkę. Warto przeanalizować wady i zalety wszystkich opcji i wybrać to, co wydaje się najkorzystniejsze.

