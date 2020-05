Układają kostkę Rubika w sieci. Trwa Puchar Polski online w speedcubingu!

Speedcubing, czyli układanie kostki Rubika na czas, to jedna z wielu dyscyplin sportowych, którą dotknęły obostrzenia związane z koronawirusem. Układanie kostki Rubika można w prawdzie ćwiczyć w domu, ale zawody, będące nieodłącznym elementem życia każdego speedcubera, odbywały się przed pandemią średnio co dwa tygodnie, w różnych miastach w Polsce. Były one nie tylko miejscem rywalizacji, ale okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i budowania przyjaźni poprzez wspólną pasję.

Na szczęście do rywalizacji z kostką Rubika stadiony nie są konieczne dlatego zawody speedcuberów szybko udało się przenieść do internetu. Pierwsza rywalizacja online odbyła się już pod koniec marca i spotkała się z dużym zainteresowaniem zawodników. Na kontynuację nie trzeba było długo czekać. Właśnie ruszył pierwszy, z cyklu sześciu eventów, w ramach Pucharu Polski Online 2020.

Od środy do soboty, 250 zawodników rywalizuje ze sobą aż w 10 konkurencjach. Oprócz klasycznej kostki Rubika 3x3x3, uczestnicy Pucharu Polski Online zmierzą się z małą kostką 2x2x2, większymi kostkami 4x4x4 i 5x5x5, Pyraminxem (czterościan w kształcie piramidy), dwunastościennym Megaminxem, zmiennokształtnymi Squarem i Skwebem, a niektórzy rywalizują układając kostkę Rubika jedną ręką.