Uwaga! Niż Dudley nadciąga! Nad woj. śląskim wiać może nawet z siłą 100 km/h

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega Polaków przed nadciągającym kataklizmem pogodowym. Estofex (European Storm Forecasting Experiment) ogłosiło trzecie i najwyższe co do wielkości ryzyko wystąpienia silnych burz wiatrowych we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce. Przy porywach do 130 km/h możliwe są również tornada i duże, długotrwałe burze. Drugi stopień ostrzeżenia na Śląsku!

W naszym regionie prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, przybywającego z zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.

IMGW zaleca ostrożność i prosi o śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej.

Nadchodzące zmiany atmosferyczne będą przynosić realne zagrożenie dla zdrowia i życia! Jeżeli nie musicie - nie opuszczajcie swoich domów! Zabezpieczcie wszystko, co może zostać porwane bądź uszkodzone przez wiatr, zachowajcie wszystkie środki bezpieczeństwa, przygotujcie się również na długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej! Prognozy są bardzo niepokojące.

Sąsiedztwo ulokowanego na północ od naszego kraju niżowego tworu barycznego (NIŻ DUDLEY) wytworzy sporą różnicę ciśnienia atmosferycznego (gradient baryczny), która przyczyni się do wzrostu prędkości wiatru. Ciśnienie w naszym regionie od dziś do jutra rano spadnie o 30hPa. - podaje Regionalny System Ostrzegania Meteorologicznego.