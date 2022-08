Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne w woj. śląskim. Deszcze, burze, silny wiatr i grad.

21 sierpnia 2022 r. o godz. 03.23 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o silnym deszczu z burzami. Stopień zagrożenia 2. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 8 w niedzielę do godziny 9 w poniedziałek, 22 sierpnia na terenie powiatów:

bielski,

Bielsko-Biała,

cieszyński,

Gliwice,

gliwicki,

Jastrzębie-Zdrój,

mikołowski,

pszczyński,

raciborski,

rybnicki,

Rybnik,

wodzisławski,

Żory,

żywiecki.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

21 sierpnia 2022 r. godz. 05.34 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia o burzach z gradem. Stopień zagrożenia 1. Ostrzeżenia obowiązują od południa w niedzielę do północy na terenie powiatów

będziński,

bieruńsko-lędziński,

Bytom,

Chorzów,

Częstochowa,

częstochowski,

Dąbrowa Górnicza,

Jaworzno,

Katowice,

kłobucki,

lubliniecki,

Mysłowice,

myszkowski,

Piekary Śląskie,

Ruda Śląska,

Siemianowice Śląskie,

Sosnowiec,

Świętochłowice,

tarnogórski,

Tychy,

Zabrze

i zawierciański.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.