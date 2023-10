Używana Mazda CX-5 II (2017 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Damian z Kłodzka

Mazda CX-5 to z pewnością nie pojazd, którym w godzinę przejedziesz z Zakopanego na Hel, zwłaszcza jeśli ciągniesz przyczepę. Niemniej jednak, docierając do celu, nie odczuwasz zmęczenia i masz ochotę kontynuować podróż (także w drodze powrotnej). Wygoda i komfort podróżowania w tym aucie są po prostu fantastyczne. Samochód wyróżnia się w tłumie dzięki swojej pięknej sylwetce. Do tej pory przejechałem nim około 3,5 tysiąca kilometrów, z czego połowa to jazda po mieście, a druga po autostradach. Zaskakuje niskie zużycie paliwa, zwłaszcza gdy średnia prędkość wynosi około 80 km/h (na drogach poza autostradami). Tutaj średnie spalanie wynosi poniżej 6 litrów na 100 kilometrów. Nawet na autostradzie, gdzie jazda odbywa się z prędkością 130-140 km/h, średnie zużycie paliwa wynosi mniej niż 7,5 litra na 100 kilometrów. W mojej opinii to naprawdę imponujący wynik jak na duży SUV.

Marian z Lublina

Auto ogólnie bardzo fajne i zestawiając cenę do jakości jest naprawdę dobrze. Na plus zasługuje układ jezdny, napęd 4x4 naprawdę fajnie działa na śniegu przy codziennej jeździe czy wypadzie na narty. Skrzynia biegów działa dość płynnie, ale czasami brakuje 7 biegu na autostrady. Na minus zasługuje na pewno system kamer 360 - bardzo słaba rozdzielczość obrazu. Lusterka już wymienione obydwa, ale to podobno standardowy problem. Przy prędkości powyżej 120 km/ trochę szumi w kabinie no, ale to SUV. Ogólnie bardzo fajne auto i godne polecenia.

Krystyna z Otwocka

Auto spełnia moje oczekiwania. Wybierałam z mężem spośród: Skoda Kodiaq/Karoq, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008/5008, Mitsubishi Outlander, Nissan X-trail, Subaru Forester. Celowaliśmy w rozsądną cenę i rozsądny silnik benzynowy (byle nie małolitrażowa kosiarka) adekwatny też do masy auta. Dodatki takie jak: napęd 4x4 czy automat były drugorzędne. Wszystkie inne wodotryski poza oczywistymi były na trzecim planie. W ostatniej rozgrywce była Mazda i Subaru. Ostatecznie padło na Mazdę i jesteśmy zadowoleni.