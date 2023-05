Używany Hyundai i20 III (2020-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Krystian z Kwidzynia

Hyundai i20 III jest naprawdę imponujący! Jego nowoczesny design przyciąga uwagę na drodze, a także oferuje komfortowe wnętrze z wygodnymi siedzeniami i intuicyjnym układem deski rozdzielczej. Silnik jest wystarczająco mocny, aby poradzić sobie z codzienną jazdą miejską, a zarazem oszczędny w zużyciu paliwa. Dodatkowo, system multimedialny jest łatwy w obsłudze, a systemy bezpieczeństwa zapewniają spokój podczas jazdy. Ogólnie rzecz biorąc, Hyundai i20 III jest świetnym wyborem dla tych, którzy szukają solidnego i stylowego samochodu kompaktowego.

Paweł z Mławy

Mam mieszane uczucia co do Hyundaia i20 III. Z jednej strony, jest to niewątpliwie samochód, który oferuje wiele za swoją cenę. Jest przestronny, wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji i ma dobre osiągi na drodze. Jednakże, nie jestem zadowolony z jakości materiałów użytych we wnętrzu. Wydają się one tanie i niezbyt solidne. Ponadto, niektóre elementy wykończenia mogłyby być lepiej spasowane. Jeśli masz ograniczony budżet i szukasz samochodu z dobrym stosunkiem jakości do ceny, i20 III może być dla Ciebie, ale jeśli oczekujesz wysokiej jakości wykończenia i luksusowego wnętrza, lepiej poszukać innych opcji.

Patryk z Sopotu

Hyundai i20 III to świetny samochód dla osób szukających kompaktowego auta z dużą ilością miejsca. Jego wnętrze jest wygodne, a tylna kanapa oferuje wystarczającą przestrzeń dla pasażerów. Pod względem osiągów, samochód jest wystarczająco szybki i sprawnie radzi sobie w mieście. Jest również oszczędny w zużyciu paliwa, co jest ogromnym plusem. System multimedialny jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, a systemy bezpieczeństwa dają poczucie pewności na drodze. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony z Hyundaia i20 III i polecam go innym, którzy szukają niezawodnego i przestronnego samochodu kompaktowego.