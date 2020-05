Veolia wspiera tarnogórskie szpitale

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Veolia Południe Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom tarnogórskich szpitali przekazuje profesjonalne środki dezynfekujące czterem placówkom szpitalnym działającym na terenie miasta.

Pomoc Spółek z Grupy Veolia trafi do wszystkich szpitali działających w Tarnowskich Górach. Spółki dokonały zakupu 60 litrów profesjonalnych żeli do dezynfekcji ciała i rąk, 150 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni oraz żeli antybakteryjnych. Do szpitali trafi również 240 maseczek wielokrotnego użytku, 40 przyłbic, prawie 300 rolek ręczników papierowych oraz ponad 1.400 butelek wody mineralnej z przeznaczeniem dla personelu szpitali. Spółki ufundowały także wcześniej dwa monitory funkcji życiowych, które trafiły do Szpitala Powiatowego im. Hagera. Wybór zakupionego sprzętu oraz środków został ustalony wspólnie z placówkami medycznymi, dlatego odpowiada na ich największe potrzeby. - Liczymy na to, że zakupiony przez nas sprzęt i środki ochrony podniosą bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia – mówi Wojciech Noga Członek Zarządu Veolii Południe Sp. z o.o. Pomoc jest skierowana do wszystkich tarnogórskich placówek szpitalnych, bez względu na charakter oraz specjalizację danej placówki.

- Obecna sytuacja jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Zarówno dla mieszkańców, jak i szpitali oraz personelu medycznego zabezpieczającego nasze zdrowie. Nie pozostajemy obojętni na to i dołączamy do firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem, gdyż solidarność i odpowiedzialność społeczna jest teraz najważniejsza. Dlatego kierujemy nasze działania do wszystkich tarnogórskich szpitali, które mają co prawda różne specjalizacje, ale jeden cel – troska o życie i zdrowie mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic. Rozumiemy ich trud i wysiłek i staramy się ich w tym wesprzeć.- mówi Marta Bis Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.

Na nas również spoczywa odpowiedzialna misja jaką jest świadczenie usług, niezbędnych w życiu codziennym, takich jak zaopatrzenie w wodę pitną, oczyszczanie ścieków, czy dostawa ciepła. W tym trudnym okresie czujemy jeszcze większa odpowiedzialność niż zwykle, ponieważ potrzeby są bardziej naglące. Nasi pracownicy, każdego dnia są w pełni gotowi, by całodobowo zapewnić mieszkańcom wysoką jakość wody pitnej, prawidłowy proces oczyszczanie ścieków i ciepło w domach. Każdego dnia ci niewidzialni bohaterowie są w terenie, po to by inni w swoich domach mogli bezpiecznie korzystać z wody i ciepła”.

Spółki podczas okresu pandemii dbają, o to by w swojej działalności i zadaniach przydzielanych pracownikom zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Część prac wykonywanych jest na odległość za pomocą narzędzi cyfrowych, tak jak na przykład bieżąca obsługa klienta. W przypadku gdy działania nie mogą być realizowane na odległość, organizuje się rotację personelu jak w przypadku obsługi urządzeń i instalacji. Zarząd PWiK Sp. z o.o. podkreśla, iż nie ma zagrożenia skażenia wody pitnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, że nie ma dowodów na to, żeby wirus Covid-19 był przenoszony przez wodę pitną. Tak więc spożywanie wody z kranu nie niesie z sobą żadnego ryzyka. Woda pitna podlega bardzo surowym kontrolom. Jej jakość musi spełniać ściśle określone normy wyznaczone i wprowadzone w życie mocą unijnej dyrektywy opartej na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To znaczy, że nadal można pić wodę z kranu. WHO potwierdziła, że dostawy wody i usługi wodno-ściekowe nie są obarczone żadnym dodatkowym ryzykiem.

