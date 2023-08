Volkswagen ID. Buzz 77 kWh 204 KM. Test, wrażenia z jazdy, zużycie energii, ceny i wyposażenie

Na chwilę obecną w ofercie Volkswagena ID.Buzz jest tylko jedna wersja napędu i wyposażenia. To odmiana Pro z baterią 77 kWh netto (82 kWh brutto) i silnikiem elektrycznym napędzającym tylną oś. Moc napędu to 204 KM, natomiast moment obrotowy wynosi 310 Nm.

Volkswagen ID.Buzz. Nadwozie i wnętrze

Przyznam, że Volkswagenem ID.Buzz jeździłem po raz pierwszy i nie bardzo wiem od czego zacząć. Auto wywarło na mnie tak pozytywne wrażenie (choć nie we wszystkich kwestiach), że trudno mi wyszukać konkretne, dyskwalifikujące błędy. Zacznijmy jednak od wyglądu, bo to stylistyka gra tutaj pierwsze skrzypce. W skrócie – ID.Buzz z zewnątrz wygląda niemal jak projekt stylistów lub auto koncepcyjne. To dość świeży i raczej mało popularny model, więc jego obecność na ulicy wśród „zwykłych" aut robi piorunujące wrażenie. Ludzie zatrzymują się, oglądają, patrzą z zaciekawieniem i nieskrywanym zdziwieniem. Po kilku dniach zdążyłem się przyzwyczaić, że gdziekolwiek bym auta nie zostawił (głównie parking pod galerią, nawet jak wybierałem odległe miejsca), wokół ktoś się kręcił, spoglądał z zaciekawieniem, potem zaczepiał i wypytywał, co to w ogóle za samochód. Kamil Rogala Nie dziwię się – ID.Buzz wygląda fantastycznie. Do testu dostałem wersję z 21-calowymi felgami, oponami o bardzo niskim profilu, które były niemal zlicowane z krawędzią obręczy (krawężniki na to tylko czekały…) oraz w przepięknym kolorze „Żółty Pomelo". Zabrakło co prawda dwukolorowego nadwozia tj. biała część górna do wyraźnego przetłoczenia i kolor na dole, ale z drugiej strony, ten lakier był tak ładny, że mógł być na całym nadwoziu. Oczywiście przednia część zdominowana jest przez sympatyczną „twarz" tj. wyraziste lampy z charakterystyczną sygnaturą LED, listwą łączącą oraz świetnie wyglądającymi „oczami", jak również zderzak z ażurowym wykończeniem. Do tego ogromne logo Volkswagena i aż trudno nie zauważyć nawiązań do kultowego modelu T1. Linia boczna co prawda przypomina już tradycyjnego Vana, ale znów – powierzchnia przyciemnianych okien zlewa się z czarnymi słupkami A, B i C, dając wrażenie lewitującego dachu, który wizualnie utrzymuje się tylko na słupku D z trzema wstawkami. Tył nawiązuje już do nowoczesnych Volkswagenów, z listwą LED biegnącą przez całą szerokość.

Można odnieść wrażenie, że stylistom zabrakło pomysłu na wnętrze, ale nie można być aż tak surowym – to połączenie ergonomii i przestrzeni Multivana z minimalistycznym wystrojem wnętrz modeli z serii ID (m.in. dwa ekrany i dotykowe sterowanie). Dodatkiem jest odrobina szaleństwa Buzz’a tj. jasne wnętrze połączone z tapicerką nawiązującą kolorystycznie do barwy nadwozia. Zresztą w konfiguratorze nie da się połączyć np. żółtego lakiery z zieloną tapicerką itp. Możemy jednak wybrać neutralny kolor lakieru np. srebrny, a wtedy wnętrze możemy dopasować wg. indywidualnych preferencji. Moja konfiguracja dobrze „zgrywała” się kolorystycznie i muszę przyznać, że we wnętrzu było mi po prostu bardzo komfortowo i przytulnie. Jest sporo twardego plastiku, ale to kompletnie nie przeszkadza i pasuje do turystycznego i odrobinę surowego charakteru ID.Buzz’a. Oczywiście nie brakuje licznych dodatków poprawiających ergonomię i funkcjonalność tj. ładowarka indukcyjna w postaci małej kieszeni pod kierownicą, sporej półki na drobiazgi przed pasażerem, otwieranych uchwytów na kubki pod środkowymi nawiewami itp. Jest również mobilna konsola środkowa ze schowkiem i podłokietnikiem (i dwoma niewielkimi schowkami), którą możemy wypiąć z zaczepów i zostawić np. w garażu.

Jakość wykończenia, mimo twardych plastików, jest naprawdę bardzo dobra, na wygodę obsługi – pomijając dotykowe sterowanie wszystkim – także nie mogę narzekać. Widoczność jest zaskakująco dobra, powierzchnie przeszklone są ogromne, dodatkowo z przodu przed słupkiem A jest dodatkowe okno ułatwiające obserwację podczas dojazdu do zakrętów, nie zabrakło również kamer, ale jest jedno „ale". W dolnej części szyby, w centralnym miejscu jest spory „garb" kryjący dodatkowe czujniki i/lub kamery. Dość wyraźnie wycina on widok w dolnej części, co trochę utrudnia ocenę odległości np. podczas dojeżdżania do przeszkody. Co prawda można polegać na kamerach i czujnikach, ale zastanawiam się, czemu nie udało się tego przenieść w inne miejsce np. w zderzaku lub za lusterkiem wstecznym. Kamil Rogala Miejsca z tyłu jest w bród, kanapa jest regulowana (przód/tył oraz kąt oparcia w sporym zakresie) i dzielona w stosunku 60:40. W moim egzemplarzu testowym zamiast trzeciego rzędu siedzeń (są dodatkowe podłokietniki, uchwyty na kubki itp.) była ławka, która po złożeniu oparć drugiego rzędu, może pełnić rolę łóżka. Wystarczy materac i miejsce do spania np. na kempingu gotowe. Pod ławką jest sporo miejsca np. na kable do ładowania. Pojemność bagażnika, w zależności od konfiguracji, to co najmniej 1121 litrów.

Volkswagen ID.Buzz. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Na chwilę obecną w ofercie Volkswagena ID.Buzz jest tylko jedna wersja napędu i wyposażenia. To odmiana Pro z baterią 77 kWh netto (82 kWh brutto) i silnikiem elektrycznym napędzającym tylną oś. Moc napędu to 204 KM, natomiast moment obrotowy wynosi 310 Nm. Plusem napędu jest z pewnością zapas mocy i świetne osiągi nawet pod obciążeniem tj. z kompletem pasażerów i niewielkim bagażem. Osiągi „na pusto" tylko to potwierdzają, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 10,2 sekundy, co w przypadku minibusa tych gabarytów jest wynikiem bardzo przyzwoitym. Prędkość maksymalna to 145 km/h, ale to dość powszechne w autach elektrycznych tego typu. Kolejną ogromna zaletą jest nieprzeciętna zwinność auta. To cecha charakterystyczna już w modelu ID.3, który jest zadziwiająco zwrotny. Za sprawą napędu na tylną oś, udało się to uzyskać również w ID.Buzz. Jazda po mieście, po ciasnych uliczkach, lawirowanie po parkingach – to wszystko jest bajecznie proste i daje sporo satysfakcji. Jakie są więc minusy? Kamil Rogala

Być może wyjdę na nudziarza i malkontenta, ale aż prosiłoby się, aby pod maskę tego rewelacyjnego auta wsadzić silnik spalinowy. Nawet niewielki, bo i miejsca niedużo. Nawet ze wspomaganiem elektrycznym – hybrydy plug-in mają rewelacyjne wyniki w mało sensownych testach WLTP, więc i bilans CO2 by się zgadzał. Problemem jest bowiem zasięg, a raczej zużycie energii, które niechętnie chce schodzić poniżej poziomu 18-20 kWh/100 km i mówię tu o pomiarach w mieście i na drogach podmiejskich. O ile zrobienie takich wyników podczas jazdy bez pasażerów i bagażu jest jeszcze realne, tak dodatkowe obciążenie przy tych gabarytach, oporach powietrza i masie (z kierowcą blisko 2,5 tony) lawinowo zwiększa zużycie energii. Jadąc drogami wojewódzkimi i gminnymi ze średnią prędkością 70-80 km/h (niewielki ruch, ograniczenia od 70 do 90 km/h) z dwójką pasażerów i niewielkim bagażem, zużycie energii wyniosło średnio 23 kWh/100 km. Wynik raczej przeciętny, dając zasięg na pełnej baterii nieco ponad 300 kilometrów (z bezpiecznym zapasem). Podczas pomiarów zużycia energii (jazda solo) w temperaturze około 25 stopni Celsjusza w różnych warunkach drogowych, zużycie energii prezentowało się następująco:

Zużycie energii w trasie 120-140 km/h: ok. 24-27 kWh/100km

Zużycie energii w trasie 70-100 km/h: ok. 20-22 kWh/100km

Zużycie energii w mieście 50 km/h: ok. 18-20 kWh/100km

Volkswagen ID.Buzz. Ceny, wersje i wyposażenie

Ceny startują od poziomu 229 760 złotych (bez VAT). Jest tylko jedna wersja do wyboru, więc oferta wydaje się prosta i klarowna. Oczywiście jak to w Volkswagenie, wyposażenie dodatkowe stanowi gwóźdź programu i lista wyboru jest naprawdę długa. Dopłacimy m.in. za (ceny netto): dwukolorowe nadwozia – 11 060 złotych;

20-calowe felgi w klasycznym wzorze Stockton – 2 240 złotych;

pakiet Infotainment Plus – 6 590 złotych;

pakiet stylizujący – 7 470 złotych;

wnętrze Style Plus z białą kierownicą – 9 380 złotych;

pakiet Assistance Plus – 9 200 złotych;

pakiet Comfort Plus – 8 190 złotych;

Po dodaniu większości dodatków cena netto może przekroczyć 290 000 złotych.

Volkswagen ID.Buzz. Podsumowanie

Nie chcę zabrzmieć jak przeciwnik elektromobilności i zatwardziały sceptyk, ale wydaje mi się, że największą wadą ID.Buzz’a jest silnik. Jest elektryczny. Nie upierałbym się za silnikiem Diesla, mogłaby być nawet hybryda plug-in, ale to rozwiązałoby problem zasięgu w tym aucie, bo nim aż chce się jeździć! Miasto zdecydowanie ogranicza ten samochód i ja wiem, że w miejskiej dżungli ID.Buzz również sobie świetnie poradzi – dynamika, zadziwiająca zwrotność, komfort – ale jak mawiają klasycy: „Bus musi latać!”. Parafrazując te słowa: „Buzz powinien latać!” W porównaniu do konkurencji (bezpośredniej brakuje) i tak jest nieźle, ale chciałoby się czegoś więcej…

Volkswagen ID.Buzz – zalety:



rewelacyjna stylistyka zewnętrzna, która wzbudza zainteresowanie i sympatię;

wystarczająco dynamiczny napęd (nawet pod obciążeniem);

świetne wyposażenie, niezłe wykonanie i mnóstwo miejsca w środku;

bardzo wysoki komfort podróży i zaskakująca zwrotność;

rozsądna cena w porównaniu do konkurencji;

tym autem aż chce się pojechać na rodzinne wakacje…

Volkswagen ID.Buzz – wady:

…ale przeciętny zasięg (wysokie zużycie energii) skutecznie to utrudnia;

drobne ergonomiczne wpadki jak np. wcięcie na kamerę/czujnik w dolnej części szyby;

piękne, ale narażone na uszkodzenia 21-calowe felgi.



Porównanie Volkswagen ID.Buzz 77 kWh 204 KM (AT1) do wybranych konkurentów: Volkswagen ID.Buzz 77 kWh 204 KM (AT1) Mercedes EQV 250 66 kWh 204 KM (AT1) Citroen Spacetourer 75 kWh 136 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 282 605 od 364 572 od 303 000 Typ nadwozia/liczba drzwi minibus/5 minibus/5 minibus/5 Długość/szerokość (mm) 4712/1985 5140/1928 4959/1920 Wysokość (mm) 1936 1901 1890 Rozstaw osi (mm) 2989 3200 3275 Pojemność bagażnika (l) 1121/1581 b.d./b.d. 603/3968 Liczba miejsc 5 6 7 Masa własna (kg) 2415 2778 1969 Pojemność baterii brutto (kWh) 82 66 75 Deklarowany zasięg (km) 419 231 330 Napędzana oś tylna przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 204 204 136 Moment obrotowy (Nm) 310 362 260 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,2 12 13,1 Prędkość maksymalna (km/h) 145 160 130 Zużycie energii (kWh/100km) 20 28,1 24

