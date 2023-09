W jakich sytuacjach można skorzystać z NNW dla dzieci? To trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym

NNW dla dzieci: w jakich sytuacjach można korzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenia NNW dla dzieci dostępne jest w formie indywidualnej – gdzie rodzice sami decydują o jego zawartości oraz w formule grupowej. W drugim wariancie nie ma możliwości rozszerzenia zakresu ochrony, czyli można przystępować do ubezpieczenia, ale tylko na jednakowych dla grupy, obowiązujących wcześniej warunkach. Warto pamiętać, że wykupienie polisy grupowej w szkole nie jest obowiązkowe. Z kolei indywidualnie ochronę można nabyć w dowolnej placówce ubezpieczeniowej lub przez internet modyfikując zakres wg potrzeb – pisze Maciej Badowski, Strefa Biznesu .

Temat ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków często wraca wraz z początkiem roku szkolnego. Nie jest to jednak ubezpieczenie ważne tylko w dni nauki.

Wnioski o odszkodowanie związane z pobytem w szpitalu wynikają zarówno z urazów, jak i stanów chorobowych. Do ubezpieczyciela zgłaszane są m.in. bardzo poważne zachorowania np. sepsa, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, nowotwory złośliwe, cukrzyca czy stwardnienie rozsiane.

Kiedy wypłacane są pieniądze z ubezpieczenia NNW?

Przy zwrocie kosztów leczenia potrzebne są skany imiennych faktur. Po wypełnieniu wniosku o odszkodowanie należy go przesłać do ubezpieczyciela pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza online. Nawet jeśli część rodziców zwleka ze złożeniem wniosku o odszkodowanie, kiedy już to zrobią, pieniądze chcieliby mieć jak najszybciej.

Czas likwidacji szkody z NNW dzieci (czyli wypłaty przyznanego odszkodowania) wynosi kilka lub kilkanaście dni od momentu zgłoszenia. Wiele zależy od szkody i tym samym, dokumentacji, jaka jest potrzebna. W przypadku złożonych i skomplikowanych wypadków i leczenia czas może się wydłużyć, ze względu na okres oczekiwania na kompletowanie pełnej dokumentacji medycznej.

Warto sprawdzić w polisie ubezpieczenia szczegółowe warunki wypłaty środków.