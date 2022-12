W październiku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób. Ile wynosi przeciętna wysokość świadczenia?

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Ile wpłynęło na konta w poszczególnych miesiącach? Oto dane ZUS

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w październiku 2022 i latach ubiegłych

Najwięcej wypłaconych świadczeń przypada na styczeń

Czym są świadczenia kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. W październiku 2022 r. emerytury pomostowe pobierało 39,3 tys. osób. Przeciętna wysokość pomostówki we wrześniu wynosiła 3969,24 zł.

Komu przysługują świadczenia? Zasady przyznawania

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.