W stronę zrównoważonego rozwoju z Lasami Państwowymi

Lasy są jednymi z najbardziej złożonych i trwałych ekosystemów na Ziemi. W świetle narastających wyzwań ekologicznych, ochrona oraz skuteczne zarządzanie nimi stają się kluczowymi aspektami dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las

Lasy towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. To nie tylko obszary zieleni, ale również skarbnica życia i źródło wielu korzyści dla ludzkości. Stabilizują cykl wody w przyrodzie, wpływają na skład atmosfery, kształtują mikroklimat, przeciwdziałają erozji gleby, skutecznie chronią przed powodziami i stanowią ulubione miejsce wypoczynku ludzi. Są również enklawą dzikiej przyrody oraz mają istotne znaczenie gospodarcze. Mnogość funkcji, które pełnią, jest tak duża, że podzielono je na trzy obszary: przyrodniczy, społeczny i gospodarczy.

W trosce o klimat i środowisko naturalne

W aspekcie przyrodniczym lasy odgrywają kluczową rolę w regulowaniu klimatu i ochronie środowiska. Ich zdolność do kontrolowania obiegu życiodajnej wody pomaga w zapobieganiu katastrofalnym skutkom powodzi. Na stokach gór, lasy stanowią naturalną barierę przed lawinami i osuwiskami. Są schronieniem dla dzikiej przyrody, stwarzając warunki do życia roślinom, zwierzętom, grzybom i innym drobnoustrojom. Co bardzo istotne, wiążą dwutlenek węgla z atmosfery, oczyszczają powietrze i wytwarzają niezbędny do życia tlen.

Terapia w zielonej przestrzeni

Aspekt społeczny lasów przynosi ogromne korzyści człowiekowi, zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Lasy i parki pomagają nam się zrelaksować i zregenerować. To miejsca, gdzie możemy swobodnie spacerować, biegać i uprawiać różne aktywności fizyczne. Dzięki temu człowiek może się na chwilę oderwać od wielkomiejskiego zgiełku i zanurzyć się w otaczającej nas naturze.

Stabilna gałąź gospodarki

Lasy odgrywają także znaczącą rolę w gospodarce. Przede wszystkim przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy. W Polsce, statystyki mówią same za siebie: setki tysięcy ludzi pracują w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna. Prywatne firmy i zakłady usług leśnych zajmują się sadzeniem drzew, ich pielęgnacją, pozyskiwaniem drewna i jego wywozem. Przemysł drzewny, meblarski i papierniczy to kolejne gałęzie gospodarki, które zasilają tysiące miejsc pracy. Oprócz tego, las daje możliwość dodatkowego zarobku miłośnikom zbierania grzybów, jagód czy ziół.

Lasy Państwowe - ochrona i zrównoważone gospodarowanie

W Polsce, kluczową rolę w zarządzaniu lasami odgrywają Lasy Państwowe - największa w Unii Europejskiej organizacja zajmująca się gospodarowaniem i ochroną lasów należących do Skarbu Państwa. Misją Lasów Państwowych jest dbanie o zdrowie i trwałość lasów, ochrona różnorodności biologicznej oraz dostarczanie surowców drzewnych na potrzeby przemysłu, przy zachowaniu poszanowania dla środowiska naturalnego. To zadanie niezwykle ważne w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju, gdzie ekonomia, ekologia i społeczeństwo łączą się w harmonijnym modelu. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami leśnymi, Lasom Państwowym udaje się pozyskiwać drewno i inne produkty leśne, nie niszcząc przy tym ekosystemów leśnych. Praktyki takie jak selektywna wycinka czy sadzenie nowych drzew, zapewniają ciągłość procesów przyrodniczych.

Stan i kondycja lasów w Polsce

Stan lasów w Polsce jest regularnie monitorowany i oceniany. Lasy w naszym kraju są w dobrym stanie, choć narażone są na różne zagrożenia, takie jak: zmiany klimatu, insekty, susza czy choroby. Jednak jak przekonują specjaliści z Lasów Państwowych, drewno jest surowcem odnawialnym i zrównoważonym, którego nigdy nie powinno nam zabraknąć.

Lasy w Polsce porastają ponad 9 mln ha. W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek to zwykle ok. 60 lat. Naszym zadaniem jest dbanie o zdrowie i zrównoważone gospodarowanie lasami, co przekłada się na utrzymanie ich kondycji na odpowiednio wysokim poziomie. Wzrost lesistości Polski od czasów II wojny światowej to dowód na to, że osiągamy na tym polu znaczące sukcesy - mówi Wiktor Naturski, starszy specjalista ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Ustroń.

Praca leśników: od sadzenia do pozyskiwania drewna

Leśnicy odgrywają kluczową rolę w ochronie i zrównoważonym zarządzaniu lasami. To specjaliści, którzy dbają o zdrowie lasów, monitorując stan drzewostanów, przeciwdziałają szkodnikom i dbają o różnorodność biologiczną. Ich praca jest nieoceniona w utrzymaniu lasów w doskonałej kondycji. Warto zauważyć, że tworzenie lasu to proces, który wymaga wielu działań i organizacji pracy leśników. Cały cykl rozpoczyna się od sadzenia młodych drzew, a następnie wymaga regularnej pielęgnacji i ochrony przed zwierzyną. Prace te muszą być przemyślane i zorganizowane, aby nowe lasy mogły się rozwijać. Dopiero na końcu tego procesu dochodzi do pozyskiwania drewna, które staje się surowcem dla wielu branż. Dla leśników las jest nie tylko miejscem pracy, ale także pasją. Każdego dnia ponad 25 tys. osób zatrudnionych w Lasach Państwowych pracuje z zaangażowaniem po to, by polskie lasy przetrwały i ciągle się rozwijały.

Oby nauka nie poszła w las

W zglobalizowanym świecie, ochrona lasów i edukacja społeczeństwa w tym zakresie stają się priorytetem. Działalność Lasów Państwowych jest przykładem na to, jak zrównoważone zarządzanie lasami może przyczynić się do ochrony środowiska, redukcji emisji CO2 i poprawy kondycji psychofizycznej każdego człowieka. Las, będący skarbem natury, pozostaje jednym z głównych filarów w budowaniu przyszłości, która uwzględnia potrzeby współczesnego społeczeństwa, a także przyszłych pokoleń.

