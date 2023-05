Wakacje 2023 długie jak nigdy dotąd? Tak, ale nie dla wszystkich. Ile dni wolnych mają uczniowie w tegoroczne wakacje?

Ile będą trwały wakacje 2023?

Oto ważne terminy dla wszystkich uczniów:

zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca,

zakończenie roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych było 29 kwietnia,

zakończenie egzaminów maturalnych było 23 maja,

zakończenie wakacji 2023 – 31 sierpnia.

Chociaż ostatni dzień przerwy letniej to czwartek 31 sierpnia, według kalendarza roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczyna się jednak 4 września, i to wtedy uczniowie przychodzą na rozpoczęcie roku. Dlatego dla uczniów oznacza to wydłużony odpoczynek letni o trzy dni, dokładnie od piątku do niedzieli (1-3 września).