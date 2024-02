Walentynki 2024. Walentynkowa lista samochodów dla zakochanych - aut dla pary na każdą okazję

Z okazji Walentynek analitycy Carsmile, internetowej platformy służącej do zakupu, wynajmu oraz leasingu pojazdów, wytypowali 13 samochodów, które mogą okazać się idealnym autem „dla pary”. Przejrzeli dostępne na rynku oferty pojazdów różnych marek, poszukując atrakcyjnych modeli na randkę, na wypad w góry, romantyczną podróż po Europie, czy też do codziennej jazdy po mieście dla rodziny bez dzieci. Pod uwagę wzięli samochody z różnych półek cenowych, o różnej wielkości i nadwoziu, różnej klasie i przeznaczeniu.

Auto dla pary. Kategoria z przymrużeniem oka

- O ile „auto rodzinne” to konkretne pojęcie, pod którym kryje się stosunkowo duży i wygodny samochód, z pojemnym bagażnikiem, który sprawdzi się zarówno podczas codziennej jazdy po mieście, jak i w czasie urlopu, o tyle „auto dla pary” to wyłącznie kwestia fantazji. Takiego kryterium nie znajdziemy w filtrach wyszukiwania. Pary mogą być w różnym wieku, mieć mniej lub bardziej zasobne portfele, preferować eleganckie randki w teatrze lub raczej szukać auta na wypady we dwoje w Bieszczady, czy też romantyczne podróże po Europie. Kryterium „idealne auto dla pary” może więc spełniać wiele różnych pojazdów, które sprawdzą się w określonych sytuacjach - mówi Sylwester Łagowski, szef działu zamówień Carsmile. - Z okazji Walentynek, z przymrużeniem oka, postanowiliśmy przedstawić listę przykładowych samochodów dla zakochanych – dodaje.

Auto dla pary. Zrobić wrażenie

Auto dla pary na wypad w góry

W zestawieniu Carsmile znalazło się też kilka samochodów idealnych na wypad w góry, czy romantyczną podróż we dwoje. Tę grupę otwiera kultowy hotel na kółkach, czyli Volkswagen California. Eksperci Carsmile rekomendują też zakochanym przetestowanie Forda Rangera Raptora. Ten bardzo bogato wyposażony terenowy pick-up umożliwia rozbicie na dachu auta … namiotu. To idealna opcja na „wypad w Bieszczady”. Na liście aut przeznaczonych do podróży znalazł się też Fiat Ducato, który jest bardzo często przerabiany na kampera. Listę zamyka Dacia Jogger, która w wersji sleep umożliwia przekształcenie tylnej kanapy w mini sypialnię, przez co Jogger może uchodzić za najtańszego na rynku „kampera”. Auto w tej wersji kosztuje tylko ok. 110 tys. zł brutto (cena katalogowa, od której można wynegocjować rabat).