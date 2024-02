Walentynkowe premiery w kinach Helios: moc ekscytujących premier

Gorącą premierą jest „Priscilla” – dzieło Sofii Coppoli poświęcone relacji legendarnego Elvisa Presleya i jego żony. Ich związek budzi kontrowersje do dziś ze względu różnicę wieku, jaka dzieliła parę, jak również przez fakt, iż na początku ich związku on był już gwiazdą rock-and-rolla, a ona zaledwie nastolatką. Elvis stał się dla młodziutkiej dziewczyny najlepszym przyjacielem i pierwszą miłością. Pod pozorem luksusu i sławy życie Priscilli zamieniło się jednak w złotą klatkę…

Propozycją idealnego filmu dla rodziny jest natomiast „Emma i czarny jaguar”. Tytułowa bohaterka dorasta w amazońskiej dżungli, a jej niecodziennym towarzyszem zabaw jest Hope – mały jaguar. Pewnego dnia dziewczynka przeprowadza się do Nowego Jorku, jednak po latach, już jako nastolatka, pragnie odnaleźć Hope i ocalić go przed zagrożeniem ze strony okrutnych łowców zwierząt…

Ponadto w repertuarze Heliosa znajdą się filmy, które zdążyły już podbić serca wielu kinomanów. „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to kontynuacja słynnej komedii, skupiająca się na ukazaniu następnego pokolenia rodzin Wolańskich i Zawadów. Patchworkowa familia się powiększa, co oznacza kolejne zabawne perypetie!

Inna produkcja w gwiazdorskiej obsadzie – „Argylle. Tajny szpieg” – to porywająca opowieść o autorce książek szpiegowskich, której proza o agencie Argylle staje się rzeczywistością. Kobieta znajduje się przez to w niebezpieczeństwie i musi uciekać przed zabójcami wprost z kart swoich powieści… W rolach głównych występują: Henry Cavill, Dua Lipa, Bryan Cranston oraz John Cena.