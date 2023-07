Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli rozwiązaniem na nadwyżki kadrowe za parę lat. A co z obecnymi wolnymi wakatami? MEiN odpowiada

W związku z przewidywanym zmniejszeniem zapotrzebowania na liczbę etatów nauczycieli w uchwalonej przez Sejm RP 16 czerwca 2023 r. ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zawarto przepisy przyznające prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach przed dniem 1 stycznia 1999 r., którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. nie spełnili wszystkich warunków nabycia prawa do emerytury, o której mowa w art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela - przypomniał wiceminister Piontkowski