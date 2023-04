Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli w 2023 roku. Czy wrócą i na jakich warunkach? Trwają kolejne rozmowy związków zawodowych z MEiN

Trwa kolejne spotkanie związków zawodowych z MEiN w sprawie wcześniejszych emerytur. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli to obecnie jeden z ważniejszych tematów w środowisku oświatowym. Prawo do przechodzenia na emeryturę przed 60. i 65. rokiem życia (przy spełnieniu określonych warunków) zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela mieli wszyscy pedagodzy. Tę możliwość nauczyciele utracili w 2009 roku. Czy wcześniejsze emerytury powrócą? A jeśli tak, to na jakich warunkach? Przedstawiamy aktualności na temat wcześniejszych emerytur.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli 2023. Najnowsze informacje

Projekt regulujący kwestię powrotu tzw. wcześniejszych emerytur nauczycielskich, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli MEiN, ma pojawić się w maju 2023 roku, choć niewykluczone jest, że szczegóły padną po świętach wielkanocnych. Szef resortu edukacji zaprosił, domagający się wcześniejszego spotkania, Związek Nauczycielstwa Polskiego do rozmów.

[/sc]Kolejne spotkanie ZNP i MEiN w sprawie wcześniejszych emerytur 26 kwietnia 2023[/sc] W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwa spotkanie ministra Przemysława Czarnka i wiceministra Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na temat emerytur stażowych. ZNP domaga się przywrócenia wszystkim nauczycielom prawa przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli mają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy przy tablicy, bez względu na datę zawarcia stosunku pracy. Chce też, by wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego obliczano według starych zasad.

Zasady przywrócenia wcześniejszych emerytur

Wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach miałyby być przywrócone wcześniejsze emerytury i które roczniki objęte zostałyby zmianami. ZNP postulowała, by możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę przysługiwała wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, a wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Według związku zawodowego powinna być obliczana na podstawie starych zasad.

O powrót wcześniejszych emerytur dla nauczycieli zabiegają także przedstawiciele oświatowej „Solidarności”. Po spotkaniu z ministerstwem (22.03.23) związek zawodowy stwierdził, że „rozmowy na te tematy [wcześniejsze emerytury, warunku pracy nauczyciela i system wynagrodzeń – przyp. red.] są odwlekane”. „Solidarność”, podobnie jak ZNP, chciałaby, żeby wcześniejsze emerytury obowiązywały ogół nauczycieli, a nauczyciel po przejściu na emeryturę miałby możliwość pracowania w oświacie.

6 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych i MEiN. Rozmawiano głównie o edukacji włączającej, ale wiceminister Dariusz Piontkowski został zapytany także o temat wcześniejszych emerytur. – Jeżeli będzie zgoda w rządzie, w parlamencie, to takie rozwiązania będziemy chcieli przedstawić. Zakładamy, że najprawdopodobniej w drugiej połowie, w końcu kwietnia, będziemy chcieli zorganizować kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi, aby przedstawić założenia projektu ewentualnie wprowadzającego wcześniejsze emerytury – zaznaczył Dariusz Piontkowski.

Od kiedy wcześniejsze emerytury 2023?

Wciąż nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, od kiedy obowiązywać mają wcześniejsze emerytury. Szczegóły ukażą się najpewniej w momencie, gdy opublikowany zostanie projekt zmian w tym zakresie. Pojawiają się głosy, by wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały wprowadzone jak najszybciej. Oświatowa „S” zaznacza, że zmiany powinny wejść w życie od 1 września 2023 roku.

Trwa głosowanie... Czy powinny wrócić wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Nie mam zdania na ten temat Nie ma takiej potrzeby Oczywiście, one należą się nauczycielom

Taki scenariusz nie jest jednak zbyt prawdopodobny, zwłaszcza że ze strony ministerstwa nie padła jeszcze konkretna propozycja: nie wiadomo, które roczniki miałyby być objęte wcześniejszą emeryturą, czy jest szansa na powrót emerytury na „starych” zasadach i – co ważne dla wielu pedagogów – ile takie świadczenie miałoby wynosić. Potwierdził to także minister edukacji, który ocenił, że prawo do wcześniejszej emerytury nie zostanie przywrócone w roku szkolnym 2023/2024, bo wówczas w szkołach będzie jeszcze wystarczająca liczba uczniów.

Przemysław Czarnek na początku stycznia zaznaczył z kolei, że wcześniejsze emerytury są potrzebne w związku z niżem demograficznym, który będziemy mogli zaobserwować w placówkach od roku szkolnego 2024/2025. Szef resortu zaznaczył wówczas, że projekt „nie jest potrzebny już teraz”. Według niego zmiany miałyby stopniowo wchodzić w życie od 2024 roku. Można więc przypuszczać, że wcześniejsze emerytury powrócą od 1 września 2024. Jeśli tak miałoby się stać, wkrótce musiałyby zapaść konkretne decyzje w tej sprawie.

W rozważaniach na temat powrotu wcześniejszych emerytur nauczycielskich padają też bardziej odległe daty: 2025, a nawet 2026 rok.

Które roczniki? Dla kogo będą wcześniejsze emerytury?

Dla wielu nauczycieli kluczową kwestią jest pytanie: dla kogo będą wcześniejsze emerytury? Dopóki projekt nie ujrzy światła dziennego, nie wiadomo, które roczniki będą mogły uzyskać prawo do tego świadczenia. Związki zawodowe chcą jednak, by przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela dokonało się „na starych zasadach”. Jeśli faktycznie tak by się stało nauczyciel, chcąc przejść na wcześniejszą emeryturę, musiałby spełnić następujące warunki:

mieć 30-letni okres zatrudnienia, w tym minimum 20 lat pracować w oświacie;

w przypadku szkół, placówek, zakładów specjalnych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wymagany byłby 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Które roczniki miałyby mieć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę? Szczegóły znajdą się w projekcie. Pojawiły się jednak głosy, że ze świadczenia mogliby skorzystać nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę w szkole przed 1999 lub 1998 rokiem (choć nie brakuje także stanowisk, że świadczenie obejmowałoby osoby, które pracę rozpoczęły przed 1996 rokiem).

Nie wiadomo też, jak wcześniejsze emerytury miałyby być wyliczane. Przemysław Czarnek poinformował o tym, że prowadził na ten temat rozmowy z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Długie rozmowy

Warto przypomnieć, że rozmowy na temat przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, a więc prawa do wcześniejszych emerytur, prowadzone są już od dłuższego czasu. Podejmowane były m.in. w 2021 roku. Szef oświatowej „Solidarności” informował wówczas, że jest zgoda ze strony ministerstwa na przywrócenie wcześniejszych emerytur, a mogliby z niego skorzystać nauczyciele, którzy zostali zatrudnieni do 1999 roku. W 2022 roku dalej toczyły się rozmowy na ten temat, związki zawodowe postulowały powrót świadczenia, nie udało się jednak wprowadzić zmian.

Co działo się w sprawie wcześniejszych emerytur w 2023? Oto ważne kwestie i plany na przestrzeni poszczególnych miesięcy: Maj 2023: oficjalnie w tym miesiącu miały odbyć się kolejne spotkanie MEiN ze związkami zawodowymi. Jak wynika ze słów przekazanych przez wiceministra edukacji, spotkanie to odbędzie się pod koniec kwietnia. Kwiecień 2023: w pierwszej połowie kwietnia zaplanowane jest spotkanie związków zawodowych i MEiN. Resort edukacji chce kontynuować rozmowy na temat edukacji włączającej i bezpieczeństwa w szkole, związkowcy zwracają uwagę na to, że są ważniejsze tematy m.in. podwyżki dla nauczycieli i wcześniejsze emerytury. Przemysław Czarnek w odpowiedzi na apel ZNP zaznaczył, że „wszystko jest gotowe. […] Zapraszamy [na rozmowy – przyp. red.] po świętach”. Dariusz Piontkowski zapowiedział, że kolejne rozmowy odbędą się pod koniec kwietnia. Marzec 2023: 22 marca odbyło się spotkanie nauczycielskich związków zawodowych z MEiN. Tematem było odbiurokratyzowanie szkół i ocena pracy nauczyciela. Związkowcy podkreślili, że chcą rozmawiać o innych kwestiach (pensje nauczycieli i wcześniejsze emerytury) i wyraziły dezaprobatę, że ministerstwo nie podaje szczegółów dotyczących tych tematów.

Przemysław Czarnek pod koniec marca poinformował, że „projekt przywracający wcześniejsze emerytury nauczycielskie jest na końcowym etapie”. Luty 2023: 1 lutego odbyło się spotkanie związków zawodowych i MEiN. Rozmawiano na nim o szczegółach dotyczących wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Nie padły jednak informacje: które roczniki mogłyby skorzystać ze świadczenia i kiedy ono mogłoby wejść w życie. Jeszcze przed spotkaniem Przemysław Czarnek zaznaczył, że prawo odebrane nauczycielom w 2009 roku musi powrócić i toczą się rozmowy na temat wyliczania nauczycielskiej wcześniejszej emerytury z prezes ZUS, prof. Gertrudą Uścińską.

Styczeń 2023: Przemysław Czarnek zapowiedział powrót wcześniejszych emerytur. „Chcemy dać nauczycielom spokój na kolejne lata”, mówił wówczas, zaznaczając, że przywrócenie tego świadczenia pokrywałoby się z niżem demograficznym, dzięki czemu nauczyciele nie straciliby pracy, a zyskaliby możliwość przejścia na emeryturę.

Historia wcześniejszych emerytur. Kiedy zostały odebrane nauczycielom?

Na wcześniejszą emeryturę mogą iść m.in. policjanci, strażacy czy górnicy. Taki przywilej zyskują profesje, w których szybsze zakończenie kariery zawodowej jest konieczne w związku z wykonywaniem ciężkiej pracy lub z uwagi na to, że wykonywanie danego zawodu przez osobę starszą mogłoby być zagrożeniem dla innych ludzi.

Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej określono wraz z wprowadzeniem Karty Nauczyciela w 1982 roku, gdy premierem był Wojciech Jaruzelski. Motywem do wprowadzenia takiego rozwiązania mógł być wyż demograficzny osób wchodzących na rynek pracy. Nauczyciele zostali pozbawieni wcześniejszych emerytur teoretycznie w 1998 roku, kiedy to Sejm przyjął nową ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do tego świadczenia zachowały wówczas osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku (spełniające konkretne warunki). W 2005 roku Sejm przedłużył możliwość przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę (bez względu na wiek) do końca 2007 roku, a następnie w 2007 roku ponownie przedłużył tę możliwość do końca 2008 roku, jednocześnie odrzucając wniosek o kolejne przedłużenie (do 2011 roku). Faktyczne prawo do wcześniejszych emerytur nauczyciele stracili więc w 2009 roku. Od tego momentu środowiska nauczycielskie co jakiś czas zwracają uwagę na potrzebę przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela. Jako argumenty „za” podają m.in. niejasne i nagłe odebranie przysługującego nauczycielom prawa do wcześniejszych emerytur, wypalenie zawodowe wśród nauczycieli, a także wysoki wskaźnik starszych nauczycieli, pracujących w oświacie.

Czy nauczyciele doczekają się wcześniejszych emerytur? A jeśli tak, jak wielu pedagogów będzie miało szansę skorzystać z takiej możliwości? Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Źródła: PAP;

Karta Nauczyciela, art. 88 [Warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę];

M. Sewastianowicz, „Będą wcześniejsze emerytury – projekt pojawi się w maju” [w:] prawo.pl;

znp.edu.pl;

solidarnosc.org.pl.

iPolitycznie - Ministerstwo nie będzie finansowało antypolskiego PAN