Weekend na świecie pod znakiem solidarności z USA: tysiące osób wspierają ruch Black Lives Matter, także w Polsce

Protesty miały charakter pokojowy, choć w Bristolu obalono pomnik Edwarda Colstona - żyjącego w XVIII wieku handlarza niewolnikami - i wrzucono go do rzeki. Demonstranci trzymali banery z hasłami takimi jak „Sprawiedliwość dla George'a” czy też „Nikt nie jest wolny, gdy inni są uciskani”. Jedna z manifestantek w Wielkiej Brytanii, 60-letnia Pauline Nandoo, powiedziała Reutersowi, że protestuje przeciwko rasizmowi od lat siedemdziesiątych.

Po tym, jak przez USA przetoczyła się największa jak dotąd fala demonstracji antyrasistowskich, do protestów dołączyła Europa i świat. W niedzielę 7 czerwca tysiące osób gromadziło się w geście solidarności z amerykańskim sprzeciwem wobec brutalności organów ścigania i systemowej niesprawiedliwość. Demonstranci pojawiali się przed ambasadami USA w krajach takich jak:

Są tu dzieci w każdym wieku i starsi. Doświadczają tego, czego my doświadczyliśmy - musimy zrobić wszystko, aby temu zapobiec.

Śmierć George'a Floyda

Do tragicznego wydarzenia doszło 25 maja 2020 roku w Minneapolis, w stanie Minnesota. Wezwany na miejsce potencjalnego przestępstwa biały policjant zatrzymał 46-letniego, czarnoskórego mężczyznę - George'a Floyda. Floyd, mimo że był nieuzbrojony, został skuty kajdankami i przyciśnięty do ziemi. Policjant przez 8 minut i 46 sekund dociskał kark mężczyzny kolanem, ignorując jego błagania o zwolnienie uścisku i ledwo wypowiadane słowa "I can't breathe" (ang. Nie mogę oddychać). Przez ostatnie 2 minuty i 53 sekundy Floyd był już nieprzytomny.