Wiceminister Michał Woś: to wybory, które zdecydują o przyszłości Polski

Wiceminister Michał Woś apelował w Raciborzu, by wziąć udział w wyborach

Dobiega końca wielotygodniowa kampania wyborcza, związana z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. W niedzielę 15 października, Polki i Polacy pójdą do urn, by wybrać swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. W ostatni dzień kampanii wyborczej, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, zachęcał w Raciborzu, by pójść na wybory i wziąć udział w referendum.

- Przed nami najważniejsze wybory od 1989 roku. Wybory, które zdecydują o przyszłości Polski. Zachęcamy każdego do zagłosowania w wyborach, do zagłosowania na Zjednoczoną Prawicę, ale i do wzięcia udziału w referendum - mówił wiceminister Woś.

Jak podkreślał kandydat do Sejmu RP, "Zjednoczona Prawica troszczy się o Polskę i dba o każdego, stając po stronie słabszych".