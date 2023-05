Więcej studentów na wojskowych uczelniach. Lotnicza Akademia Wojskowa od roku akademickiego 2023/2024 chce zmienić limit miejsc OPRAC.: Magdalena Konczal

W roku akademickim 2023/2024 zwiększony ma zostać limit przyjęć do Lotniczej Akademii Wojskowej. Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press/ AWL zdjęcie ilustracyjne

Więcej osób będzie mogło studiować na uczelniach wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć limit miejsc z 2040 do 2089. W Lotniczej Akademii Wojskowej ma przybyć 49 dodatkowych miejsc. Projekt rozporządzenia regulującego tę kwestię trafił we wtorek (30 maja) do uzgodnień. Co dokładnie się w nim znalazło? Wyjaśniamy.