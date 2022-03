Wiosna na starych zdjęciach! Zobacz unikatowe zdjęcia z lat 60., 70. i 80. Jest również tradycyjne topienie marzanny! Piotr Sobierajski

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W niedzielę 20 marca, przyszła do nas astronomiczna wiosna. Temperatura za oknami faktycznie jest już dużo wyższa niż czasem bywa to w marcu, więc można już poczuć, że zima odchodzi powoli w zapomnienie. A jak wiosnę witaliśmy przed II wojną światową a potem w czasach PRL-u? To możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęciowej.