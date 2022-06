Właściciele samochodów w Śląskiem muszą być przygotowani na kolejne podwyżki. 8 na 10 warsztatów podniosło już ceny za swoje usługi

To nie koniec, z badania wynika, że ponad 70 proc. serwisów planuje kolejne podwyżki w najbliższych miesiącach. Jak wskazano, w większości z nich nie przekroczą one 10 proc. Z drugiej strony blisko 16 proc. badanych warsztatów zakłada podniesienie cen o kolejne 20 proc. Autorzy badania przyznają, że podwyżki w warsztatach można było już zaobserwować w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. – W tym okresie średnio w ramach jednej wizyty w warsztacie zapłaciliśmy 729 zł. W poprzednim roku w tym samym czasie średnie koszty napraw wynosiły 662 zł – wskazano.

– Wzrost cen usług jest spowodowany głównie kosztami utrzymania działalności z uwagi na inflację. Koszty stałe tj. utrzymanie lokalu, eksploatacja, wyższe wynagrodzenia oraz droższe części dla klienta podwyższają finalną cenę za usługę nawet o kilkanaście procent – komentuje Hubert Ziółkowski, właściciel Plus Auto Service.

Trudna sytuacja na rynku

Ogólna sytuacja na rynku samochodów jest nadal trudna z punktu widzenia odbiorców samochodów. – Wynika to przede wszystkim z przewagi popytu – tłumaczy w rozmowie z nami Radosław Pelc, Santander Bank Polska i dodaje, że powoduje to szybki wzrost cen nowych samochodów. Wynika to także z rosnących kosztów produkcji. Średnie ceny rosną dodatkowo z uwagi na zmianę struktury rynku.