Woj. śląskie epicentrum pandemii koronawirusa. Tutaj jest najwięcej zakażonych w Polsce. Zobacz MAPY

Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w woj. śląskim

Najwięcej przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykryto do tej pory, czyli do 3 maja, w województwie śląskim. Po blisko dwóch miesiącach epidemii COVID-19 w Polsce jest ich w naszym regionie 2 tys. 576. Oznacza to również, że razem z województwem dolnośląskim mamy najwyższy współczynnik zakażeń na sto tysięcy mieszkańców spośród wszystkich 16 województw. Wynosi on 56.

Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach w woj. śląskim związany jest bezpośrednio z dramatyczną sytuacją kilku ośrodków opieki oraz domów pomocy społecznej m.in. w Czernichowie, Bytomiu, Lublińcu i Koszęcinie.