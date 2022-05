„Wojna światów” – komiksowe wydarzenie roku w świecie Marvela!

„Wojna światów” to koronne wydarzenie Marvela w tegorocznych komiksach wydawanych w Polsce. Najważniejszą częścią opowieści jest album pod takim właśnie tytułem – „Wojna światów” (org. „War of the Realms”), którego premierę wydawnictwo Egmont zaplanowało na 1 czerwca br. Jednak by w pełni docenić całość „Wojny światów”, warto przeczytać również komiksy, które prowadzą do tego wydarzenia, oraz te, które się do niego odwołują.

Oryginalny tytuł albumu - „War of the Realms” - wskazuje, że chodzi o coś zupełnie innego niż „Wojna światów”, którą czytelnicy znają od ponad stu lat z powieści H.G. Wellsa. To nie walka między Ziemią a Marsem, która wielokrotnie już trafiła na ekran. Angielskie „Realms” odnosi się do części marvelowskiego uniwersum, czerpiącej z mitologii nordyckiej i najczęściej pojawiającej się w komiksach o Thorze. Nasza Ziemia to Midgard. Gromowładny Thor, jego rodzina i inni bogowie zamieszkują Asgard, a są jeszcze kolejne światy, w których mieszkają elfy, krasnoludy, olbrzymy i inne mityczne stwory. Wszystko to zostało ustalone już ponad pół wieku temu przez słynnych komiksowych twórców pierwszych fabuł o Thorze – Stana Lee i Jacka Kirby’ego. Przez kolejne dekady inni twórcy rozwijali tę historię w różnych kierunkach, ale podstawowe zasady pozostawały bez zmian – Asgard, Midgard i siedem innych światów. Thor i inni szlachetni bogowie, a przeciwko nim – czasem jego przebiegły przyrodni brat Loki, czasem władczyni zaświatów Hela, a czasem przywódca mrocznych elfów Malekith Przeklęty. Wszystkie te wątki i postacie stały się znacznie bardziej rozpoznawalne dzięki filmom kinowym produkowanym przez Marvela/Disneya. Kolejny, czwarty już film o Thorze pojawi się w kinach 8 lipca 2022 r.

„Wojna światów” to w dużej mierze dzieło jednego, bardzo pracowitego i popularnego komiksowego scenarzysty – Jasona Aarona. To on w 2013 r. przejął pisanie przygód komiksowego nordyckiego boga i przez lata prowadził konsekwentnie tą postać, przygotowując ją i wiele innych wątków do tej wielkiej kulminacji. Aby w pełni docenić rozmach i wszystkie detale tej opowieści, warto przeczytać całą sagę o Thorze autorstwa Aarona.

Choć hasło „wojna światów” pojawia się po raz pierwszy dopiero w tomie „Potężna Thor – Władcy Midgardu”, warto dowiedzieć się, skąd w ogóle wzięła się Thor, która nie jest dzieckiem Odyna, ale odegra wielką rolę w późniejszej wojnie. Podobnie jak mieszkanki Dziesiątego Świata. Przez dekady, zgodnie z wizją Lee i Kirby’ego, tych światów było dziewięć – Aaron wprowadził dziesiąty. Opowiada o tym album „Grzech pierworodny: Thor i Loki – Dziesiąty Świat”. Ale najpierw Aaron napisał czterotomową serię „Thor Gromowładny”, która zaczyna się od albumu „Bogobójca” będącego w dużej mierze podstawą tegorocznego filmu kinowego. Potem, po wspomnianym wyżej albumie „Grzech pierworodny”, ukazała się dwutomowa seria „Thor” („Gromowładna” i „Kto dzierży młot?”), opowiadająca o pierwszych przygodach nowej Thor. Następnie warto zajrzeć do tomu „Tajne wojny: Thorowie”, który jest boczną miniserią wielkiego eventu „Tajne wojny”, ale koncentruje się na postaciach wielu Thorów i, jak się z czasem okazało, zawiera pewne elementy kluczowe dla późniejszych rozstrzygnięć w wojnie.

Kolejna pięciotomowa seria „Potężna Thor” to już początki wojny, kiedy Malekith zajmuje kolejne światy i planuje przejęcie władzy przy wsparciu złowrogiej koalicji. Całość uzupełnia pojedynczy album „Niegodny Thor”, koncentrujący się na dalszych losach wcześniejszego Thora. I wreszcie najnowsza (wciąż wychodząca) seria „Thor”, która jest już preludium wojennych wydarzeń. Sama „Wojna światów” opowiada o ataku sił Malekitha na Midgard, czyli Ziemię, której bronią zarówno nasi superherosi, jak i pozostali przy życiu pozytywni bohaterowie z innych światów. Obok serii „Thor” wojenne starcia i bitwy można śledzić po polsku również na łamach serii „Avengers”, „Uncanny X-Men”, „Deadpool” czy komiksu „Tony Stark: Iron Man”.

Marvel Fresh. Wojna światów

Scenariusz: Jason Aaron

Rysunki: Russell Dauterman

Przekład: Marek Starosta

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Objętość: 180 stron

Format: 167x255

Cena: 59,99

ISBN: 978-83-281-5471-1

Język oryginału: angielski

Seria: Marvel Fresh

Kategoria: komiks amerykański

Tematyka: superbohaterowie

Tylko jeden spośród Dziesięciu Światów oparł się czarnoksiężnikowi Malekithowi Przeklętemu – Midgard, królestwo superbohaterów i ludzi. Jego obrońcy zostali jednak zepchnięci do defensywy, a Thor, który jako jedyny mógłby je ocalić, utknął w krainie lodowych olbrzymów. W obliczu zagłady do walki włączają się Spider-Man, Daredevil, Punisher, Ghost Rider, Blade, Czarna Pantera, Wolverine i wielu innych obrońców Ziemi. Czy zdołają powstrzymać inwazję mrocznych elfów i położyć kres okrucieństwom szalonego maga? Autorem tej opowieści jest Jason Aaron, zdobywca Nagrody Eisnera i innych najważniejszych komiksowych wyróżnień, znany z takich serii jak: „Skalp”, „Punisher Max” czy „Conan Barbarzyńca”. Rysunki stworzył Russell Dauterman. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach #1–6 serii „War of the Realms” i stanowi punkt kulminacyjny wielkiej sagi o Thorze autorstwa Jasona Aarona, na którą składają się również serie: „Thor Gromowładny” i „Thor” (z linii wydawniczej Marvel Now), „Potężna Thor” (Marvel Now 2.0) oraz „Thor” (Marvel Fresh).

