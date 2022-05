„Wojna światów” – komiksowe wydarzenie roku w świecie Marvela! Bartłomiej Romanek

„Wojna światów” to koronne wydarzenie Marvela w tegorocznych komiksach wydawanych w Polsce. Najważniejszą częścią opowieści jest album pod takim właśnie tytułem – „Wojna światów” (org. „War of the Realms”), którego premierę wydawnictwo Egmont zaplanowało na 1 czerwca br. Jednak by w pełni docenić całość „Wojny światów”, warto przeczytać również komiksy, które prowadzą do tego wydarzenia, oraz te, które się do niego odwołują.