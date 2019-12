Wojsko sprzedaje... mieszkania! Od kawalerki po apartament nad morzem! Sprawdź oferty - CENY i ZDJĘCIA.

Przetargi organizują Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych AMW, którzy w szczególności powołują komisję do przeprowadzenia przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oferowanych w przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawierają ogłoszenia o przetargach.

Przetarg AMW: Wojsko sprzedaje mieszkania

Ogłoszenia o przetargach - dostępne są w zakładce „Przetargi nieruchomości.”

O zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym mogą ubiegać się podmioty określone w art. 37 ust 2, 3 i 3 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). Wystąpienia w sprawie bezprzetargowego zakupu nieruchomości należy kierować do Dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego.