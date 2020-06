Wolny czas na łonie natury? Oto kilka prostych zasad

Do niebezpiecznego dla zwierząt i ludzi pożaru lasu wystarczy jedna iskra. Choć brzmi to bardzo błaho, jest to niestety prawda. Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, za ponad 90% pożarów lasów odpowiadają właśnie ludzie. Tylko w 2019 roku strażacy gasili ponad 9,2 tys. takich przypadków. Jeden papieros, wyrzucony w przesuszoną trawę w lesie lub przez okno samochodu wystarczy, żeby rozpętać ogień. Dużą rolę w pożarach lasów odgrywają także ogniska, rozpalane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jeśli już organizujemy ognisko w plenerze, pamiętajmy, aby nie robić go zbyt blisko drzew, krzewów i traw, oraz ogrodzić palenisko kamieniami. Po skończonym biwaku nie zapomnijmy zalać paleniska wodą – rozgrzane drewno i węgiel mogą stanowić źródło pożaru nawet kilka godzin po naszym odejściu.

4. Szanuj przyrodę i dzikie zwierzęta

Będąc w lesie, na polanie czy w parku narodowym pamiętajmy – to my jesteśmy gośćmi. Dlatego zachowujmy się, jak na gości przystało i z szacunkiem traktujmy dom zwierząt. Nie łammy młodych drzew i gałęzi, nie depczmy kwiatów, nie niszczmy mrowisk, gniazd i nor, nie schodźmy z wyznaczonych szlaków w parkach narodowych i krajobrazowych. A przed wyjściem na spacer, poświęćmy kilka minut aby dowiedzieć się, jakie chronione gatunki roślin i zwierząt występują w miejscu, w które się wybieramy. Takie informacje znajdziemy m.in. na stronach internetowych właściwych nadleśnictw lub parków. Dzięki temu, będziemy bogatsi w wiedzę, a spotkanie chronionego kwiatu czy drzewa sprawi nam wiele radości.

Bardzo ważne jest także, aby w nie hałasować – dzikie zwierzęta boją się obcych odgłosów i przez to płoszą się, uciekając w panice np. na drogę, gdzie grozi im śmierć ze strony samochodów. W końcu nie po to idziemy w góry czy do lasu, aby słuchać z przenośnego głośnika muzyki na cały regulator.

Gdy już spotkamy dzikie zwierzę podczas naszej wędrówki pamiętajmy, aby nie dokarmiać go, nie głaskać a najlepiej – w ogóle do niego nie podchodzić. Zwłaszcza dotyczy do młodych zwierząt, np. małych saren czy zajęcy, które tylko pozornie mogą wydawać się nam opuszczone przez matkę. Jeśli spotkane zwierzę jest ranne, powiadommy o tym fakcie nadleśnictwo lub służby ratunkowe, które wiedzą, jak zachowywać się w takich sytuacjach.

Stosując się do tych kilku prostych zasad możemy mieć pewność, że na łonie natury spędzimy czas bezpiecznie, miło i przyjemnie, z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku i szacunku do otaczającej nas przyrody.