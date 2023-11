Wszystkich Świętych. Jak wygląda życie po śmierci? Co mówi Kościół o „świętych obcowaniu” i dlaczego zmartwychwstaniemy razem z ciałem?

Są dwa znaczenia i przeciętne osoby wierzące będą raczej myśleć o pierwszym - chodzi o to, że istnieje pewien rodzaj kontaktu, wspólnoty pomiędzy nami a tymi, którzy już osiągnęli pełnię zbawienia. Mogą się za nami wstawiać. Z kolei my możemy się wstawiać za osobami, które są już zbawione, ale jeszcze są w czyśćcu. Istnieje pewna wymiana dóbr duchowych między Kościołem widzialnym, a jego niewidzialną, doskonalszą częścią. Po łacinie to „communio sanctorum”- czyli właściwie „wspólnota świętych”. To nasze „obcowanie” nie jest najlepszym przekładem. Każdy ochrzczony jest już jakoś włączony w świętość Boga, więc jest ziemską częścią wspólnoty świętych. Ci, którzy już są na mecie, są tą niebiańską częścią. Drugie znaczenie „świętych obcowania” to wspólnota w tym, co święte. Dotyczy ona przedmiotów związanych z kultem, znaków, symboli, a także sakramentów.

To raczej pytanie dla socjologa religii. Z mojego doświadczenia wynika, że my mamy dość żywą świadomość więzi z niektórymi świętymi oraz z bliskimi zmarłymi. Co do tych drugich, to zakładamy, że oni prędzej czy później będą zbawieni. Ten wątek świadomości więzi potem się ujawnia w takich momentach jak okolice 1 listopada (zwłaszcza Dzień Zaduszny), kiedy spotykamy się na cmentarzach.

Idea grzechu jest dzisiaj mocno niepopularna, ale ta niepopularność bierze się też czasami z tego, że została trochę zbanalizowana i trochę się oderwała od tego, co jest kluczową sprawą. Przecież zdarza nam się robić złe rzeczy - z większą lub mniejszą świadomością, z większym lub mniejszym zaangażowaniem, o bardziej lub mniej paskudnych skutkach. O grzechu mówimy wtedy, kiedy człowiek jest odpowiedzialny za zło, które wyrządził, bo go chciał. I teraz pojawia się kłopot, który mamy wszyscy wierzący (podejrzewam, że niewierzący także): uznanie tego, że to właśnie ja jestem faktycznie odpowiedzialny za jakieś zło, które się stało. Ten moment uznania jest trudny, bo wtedy się uruchamia się w nas poczucie winy i inne nieprzyjemne psychologiczne rzeczy. Poza tym przyznanie się budzi odpowiedzialność: „powinienem coś z tym zrobić” i odkręcić jakoś to zło. Zatem często zamiast się przyznać, wypieramy czy przerzucamy odpowiedzialność na kogoś lub na coś.

Czasem słyszymy, że Kościół wmawia nam poczucie winy. Oczywiście jest coś takiego jak wypaczone poczucie winy. Niektórzy odczuwają je w stosunku do rzeczy, które nie są złe, a czasem nawet dobre. Mam jednak wrażenie, że niektórzy chcieliby „wysterilizować” świat z poczucia winy i uznać, że jest ono anachronizmem. Ono jest jednak na bardzo potrzebne. Obawiam się, że świat bez niego byłby straszny i chyba brutalny oraz egoistyczny.

Czasami w Kościele pojawia się tzw. „pedagogika strachu” i pogrywanie na poczuciu winy. To zresztą pokusa pojawiająca się często w życiu publicznym. Manipulacja poczuciem winy wymaga napiętnowania, bo wiemy, jakie są tego paskudne skutki. Czym innym jest jednak wzbudzanie świadomości tego, że jednak zło się nie bierze znikąd. Część złych rzeczy, to konsekwencje wyboru konkretnych osób. Moich też. Poczucie winy jest reakcją psychologiczną, emocjonalną. W Kościele chodzi nam raczej o „budzenie sumienia”, czyli uświadamianie związku pomiędzy mną a skutkami moich czynów. Idea odpuszczenia grzechu wiąże się zaś głównie z tym, że jednym ze skutków (i to już jest bardzo mocno związane z wiarą) jest rozerwanie życiodajnej więzi z Bogiem. Odpuszczenie grzechów polega na tym, że ta więź zostaje przywrócona przez samego Boga. To idea fundamentalna chrześcijaństwa: w Jezusie mamy przebaczenie i życie. Wspomniane rozerwanie więzi, to jednak nie jest jedyny skutek grzechu. Zło, które robimy, dotyka też innych oraz psuje nas samych. Z tym „psuciem” związana jest idea czyśćca. Jest on potrzebny, jeżeli człowiek „popsuty” przez własny grzech nie miał wystarczającej możliwości zaangażowania się, żeby to ponaprawiać poprzez pokutę.

I zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie bardziej dotyczy tego, co grzech zrobił drugiemu, a co warto w miarę możliwości naprawić. Natomiast pokuta dotyczy tego, że to ja się zepsułem od grzechu. I to – doświadczywszy przebaczenia – możemy ponaprawiać. Użyję metafory „rozmiarowej”, żeby to jakoś sobie uświadomić. Jeżeli ktoś umiera z jednej strony gotowy do pełnej jedności z Bogiem, ale „niedopokutowany”, czyli nie w pełni odbudowany po tym, jak skarłowaciał na skutek złych czynów, to on w momencie śmierci, na skutek grzechu nie jest w odpowiednich „wymiarach”. Trzeba go jak gdyby „dopompować” dodatkowym zastrzykiem miłości, która go rozszerzy do „miary”, która pozwoli mu przyjąć Boga w pełni. Po to się modlimy za zmarłych. Z czyśćca można tylko iść do pełni zbawienia, czyli do tego co nazywamy niebem.