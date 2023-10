Wybory parlamentarne 2023 - mieszkańcy Śląska wybierają swoich reprezentantów. Na razie brak sygnałów o opóźnieniach i incydentach

Wybory parlamentarne rozpoczęte – mieszkańcy Śląska ruszyli do urn wyborczych

Wybory do Sejmu i Senatu RP rozpoczęte. 15 października w godz. od 7 do 21 Polacy wybierają swoich reprezentantów do obu izb parlamentu na kolejne 4 lata.

Posłów i senatorów do Sejmu i Senatu wybierzemy również w województwie śląskim. Według pierwszy informacji z delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie głosowanie w naszym regionie rozpoczęło się bez zakłóceń. Chwilę po godz. 8.00 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała, że na ten moment nie ma doniesień o incydentach. Jak głosować w trwających wyborach? Krótki poradnik poniżej.

Przede wszystkim udając się do lokalu wyborczego należy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości. Osoby posiadające zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania również powinny je ze sobą zabrać. Po przedstawieniu wymaganych dokumentów i złożeniu podpisu na spisie wyborców przekazane zostaną dwie karty do głosowania – jedna w wyborach do Sejmu, druga w wyborach do Senatu.