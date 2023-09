Wycieczka do Włoch: z czego słyną regiony tego kraju? Czego spróbować na Sycylii, Sardynii, w Toskanii czy Kalabrii?

Z czego słyną najpopularniejsze regiony tego kraju? Co tam zjeść?

Za co kochamy Włochy? To nie tylko jedzenie

Z czego słyną regiony tego kraju? Czego spróbować na Sycylii, Sardynii, w Toskanii czy Kalabrii? jaropienza / 123RF.com / Zdjęcie ilustracyjne

Jednym z największych znaków rozpoznawczych Włoch jest oczywiście uwielbiana przez wszystkich kuchnia - kto nie kocha okrągłej pizzy na delikatnym cieście czy różnorodnych makaronów takich jak spaghetti czy ravioli? Chociaż tamtejsza kuchnia bez cienia wątpliwości zasługuje na rozgłos, Włochy to przede wszystkim swoboda, rodzinna atmosfera i bogata kultura. Pielęgnowanie rodzinnych więzi przy kawie czy wspólnym posiłku to coś, za co doceniamy obywateli Włoch - zdaniem wielu, w tej kwestii powinniśmy brać z nich przykład.