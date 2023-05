Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2023 będą procentowe i centylowe. Kiedy i jak je sprawdzić? O czym informują?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Ważne informacje

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty nie może zostać „oblany”. Uczniowie mają obowiązek do niego przystąpić, natomiast nie ma tzw. progu zdawalności. Wyniki mają jednak znaczenie przy rekrutacji do szkoły średniej .

Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

O czym informują wyniki centylowe z egzaminu ósmoklasisty 2023

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Wynik centylowy umożliwia więc porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju. Dzięki temu, wiemy, ile osób napisało w Polsce tak samo, lepiej lub gorzej niż my.

O czym informują wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty 2023?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za arkusz z danego przedmiotu. ‎To wyniki procentowe mają znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Punkty do szkoły średniej policzysz na kalkulatorze. Wystarczy znać przelicznik do ocen i wyników z egzaminów. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za wolontariat lub świadectwo z paskiem.