Wypadek na DK86. W Katowicach-Giszowcu spłonął samochód. Kolizja też na A4 w rejonie Gliwic

Wypadek na wojewódzkiej 209 w gminie Borzytuchom. Opel zderzył się z fiatem. Oba auta w rowie

Dwa uszkodzone samochody to wynik wypadku do jakiego doszło nieopodal Świątkowa. Prawdopodobnie jeden z kierowców nie dostosował prędkości do panujących na...