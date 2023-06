Wyprzedzanie. Kiedy manewr wyprzedzania jest zabroniony? W tych sytuacjach nie wolno wyprzedzać

Nieprawidłowe wyprzedzanie należy do głównych przyczyn wypadków na prostych odcinkach oraz na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, na których dochodzi do najgroźniejszych w skutkach zderzeń czołowych.

Nieprawidłowe wyprzedzanie było przyczyną prawie 5% wypadków spowodowanych przez kierujących w Polsce w 2022 roku, w których straciły życie 153 osoby. Stanowi to aż 9,4% spośród wszystkich zabitych w…

Ponadto w obszarze zabudowanym nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza należy pamiętać, że zabrania się kierującemu pojazdem innym niż silnikowy (np. motorower, rower) poruszającemu się po jezdni wyprzedzania innych pojazdów. Powyższe zakazy dotyczą wyprzedzania tylko pojazdów, co oznacza, że możemy wyprzedzać np. kolumnę pieszych czy osobę jadącą wierzchem.

Kiedy nie wolno wyprzedzać?

Przepisy dopuszczają jednak wyprzedzanie na dojeździe do wierzchołka wzniesienia, jak również na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi na wszystkich drogach jednokierunkowych,

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, mówiącymi o tym że zakręt (lub zakręty) są niebezpieczne. Przykłady tych znaków przedstawiono po prawej stronie.

na skrzyżowaniach. Na skrzyżowaniach obowiązuje zakaz wyprzedzania, a za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych. Wyjątkami są skrzyżowania o ruchu kierowanym oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym. Dopuszcza się również (na każdym skrzyżowaniu) wyprzedzanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia pod warunkiem, że kierujący nie wjedzie na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym („pod prąd”).

Na drogach dwukierunkowych wyprzedzanie na dojeździe do wierzchołka wzniesienia, jak również na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi jest również dozwolone, ale pod warunkiem, że pasy ruchu są wyznaczone i kierujący nie wjedzie na część jezdni przeznaczoną do ruchu w przeciwnym kierunku – w miejscu gdzie jest to zabronione znakami na jezdni. Chodzi tu o znaki poziome P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”, której nie możemy przejeżdżać od strony linii ciągłej i P-4 „linia podwójna ciągła”, której nie możemy przejeżdżać w żadnym przypadku.