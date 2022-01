Z tych produktów regionalnych słyną polskie miasta. Pańska skórka, cebularz, paprykarz szczeciński... Sprawdź, czy je znasz

Z tych produktów słyną polskie miasta

Zebrane przez nas produkty charakteryzują się wyjątkowym pochodzeniem lub sposobem wytwarzania. Niektóre z nich można własnoręcznie przyrządzić w trakcie organizowanych przez tzw. Żywe Muzea warsztatów. Zobaczcie, gdzie warto pojechać, by spróbować słynnych, regionalnych przysmaków i z jakich produktów słyną różne miasta i regiony w Polsce.

Cebularz lubelski

Najbardziej znanym symbolem związanym z Lublinem jest cebularz lubelski (pszenny placek, o średnicy od 15 do 20 centymetrów, pokryty pokrojoną w kostkę cebulą, wymieszaną z makiem). Pierwsze wzmianki o tym produkcie pojawiły się w XIX wieku. Jego historia wiąże się z kulturą żydowską i handlarzami, którzy sprzedawali placki na Starym Mieście. Cebularz jest wpisany na listę Chronionego Oznaczenia Geograficznego. W Lublinie znajduje się także Żywe Muzeum Cebularza, które proponuje interaktywne pokazy kulinarne. Wizyta w muzeum to okazja do poznania ciekawostek związanych z miastem, a także legendy o Esterce, która pierwsza miała zaserwować placek królowi Kazimierzowi Wielkiemu. W czasie odwiedzin muzeum otrzymuje się przepis na cebularz, który po własnoręcznym przyrządzeniu można zjeść.