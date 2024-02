Zabawne MEMY o kobietach. Są w punkt? Damska logika, czyli domyśl się... albo foch! Czasami saper ma łatwiej...

Kobieca logika, czyli domyśl się albo foch! MEMY o kobietach z przymrużeniem oka

Jeśli kobieta mówi "Rób co chcesz", to pod żadnym pozorem nie rób tego, co chcesz! Ten tekst wraz z nieśmiertelnym "Domyśl się" oraz babskim fochem to największa zmora facetów. Instrukcja obsługi kobiet to wielka pusta księga, więc panowie muszą czasem nadrabiać humorem, bo inaczej by oszaleli...

Czy to krzywdzące stereotypy, czy może ziarnko prawdy? Drodzy Panowie, drogie Panie - oceńcie sami!

Oto najlepsze MEMY o kobietach i ich naturze: