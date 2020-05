Zakazy dla kobiet na świecie: te absurdy ograniczają ludzką wolność. Są też dowodem na olbrzymie nierówności płciowe

Nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn to temat jak najbardziej aktualny - i to nie tylko w krajach dalekiego Wschodu czy odległego Południa.

To temat obecny tu i teraz, w krajach uznawanych za "cywilizowane" - także w Europie, także w Polsce. Dowód? Zgodnie z badaniem Instytutu Badań Strukturalnych (2015 rok) kobiety w Polsce zarabiają średnio o ok. 10% mniej niż mężczyźni - jest to różnica w średniej godzinowej stawce płac. Autorzy badania wskazują: