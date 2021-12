Zakupy świąteczne często traktujemy jako rodzaj rozrywki. Ekspertka: To błąd. Sprawdź jak uniknąć poświątecznego kryzysu [WIDEO]

Wybuch pandemii koronawirusa uzmysłowiła nam, że ta kontrola do której dążymy, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym jest iluzją. Można powiedzieć, że skonfrontowaliśmy się z taką tezą, że świat jest nieprzewidywalny. Ponadto dowiedzieliśmy się, że taką najbardziej pewną rzeczywistością ludzką jest rzeczywistość kryzysu.

Pandemia to jest kryzys. Dla każdego z nas nagle zmieniła się rzeczywistość, to jak postrzegaliśmy świat, to jak postrzegaliśmy siebie w tym świecie. Oczywiście są ludzie, którzy lepiej sobie radzą ze zmianami ale generalnie wszyscy dążymy do takiego iluzorycznego poczucia kontroli. Ponieważ to daje nam poczucie sprawstwa, a to z kolei przekłada się na poczucie własnej wartości. Potrzebujemy mieć takie punkty odniesienia, żeby w jakiś sposób podejmować decyzje.

Co to oznacza?

Możemy na to spojrzeć przez pryzmat nieprzewidywalnych wydarzeń, jak np. pandemia ale kryzys jest również rozumiany jako wydarzenie, które jest dla nas trudne i nagłe. Co ciekawe, kryzys jest bolesny, ponieważ wiąże się z tym cierpieniem ale jednocześnie w tym wszystkim jest taki tajemniczy fakt, że masz w sobie potencjał rozwoju. Jeśli chcemy zdać jakiś egzamin, to najpierw musimy się uczyć, czyli żeby zaspokoić jakieś wyższe wartości, to często wiąże się z tym cierpienie.

Pandemia przypomniała nam, że świat jest nieprzewidywalny.

Tak, pokazała to bardzo dobitnie i jednocześnie „podpowiedziała”, że musimy się do tego zaadoptować, tzn. zaakceptować to, że to co pewne, to zmiana. Osoby, które szybciej adaptują się do zmian, radzą sobie lepiej ze skutkami pandemii. Natomiast osoby, którym, z różnych powodów, jest trudniej zaadaptować się do tych zmian, radzą sobie gorzej. Reasumując, chodzi o tę nieprzewidywalność i kryzysy, w tym przypadku akurat spowodowaną pandemią koronawirusa.