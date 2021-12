Zakupy w sylwestra, Nowy Rok i w niedzielę 2 stycznia? Sprawdziliśmy gdzie je zrobimy! Galerie handlowe, Lidl, Biedronka, Auchan i Żabka...

Galerie handlowe czynne w sylwestra

W sylwestra duże sieci sklepów i centra handlowe będą czynne, ale krócej niż zwykle. Galeria Katowicka i Silesia City Center pozostaną otwarte do godz. 16. Większość sklepów w CH Platan w Zabrzu również będzie czynnych do 16, ale w Auchan i Żabce zrobimy zakupy kolejno do 18 i 23.

Wcześniej, bo już o godz. 15, zamknięte zostaną sklepy w Agorze w Bytomiu. M1 w Czeladzi pozostanie otwarty aż do 18, Focus Park w Rybniku i Forum w Gliwicach do 16 (Carrefour do 18), a CH 3 Stawy w Katowicach do godz. 17 (Auchan do 18).

Dyskonty i markety 31 grudnia i 1 stycznia

W sylwestra z reguły dłużej niż galerie handlowe, pozostaną otwarte dyskonty, markety i hipermarkety. Do godz. 18 zrobimy zakupy w sklepach Auchan oraz Carrefour i Kaufland. Godzinę dłużej czynne pozostaną sklepy Lidl i Biedronki. W wielu Żabkach zrobimy zakupy zrobimy nawet do 23, ale ich godziny otwarcia będą zależały od decyzji właściciela konkretnego sklepu.